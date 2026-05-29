Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах

Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.

Это два модернизированных электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630, которые собственными силами железнодорожники отремонтировали на мощностях компании.

Об этом сообщила Укрзализныця

Кроме путешествий с комфортной температурой на этих маршрутах, для пассажиров это еще и альтернатива поездам дальнего следования между Киевом и Львовом.

Удобнее всего так ехать именно из столицы во Львов с пересадкой в ​​Хмельницком: сначала региональным поездом № 857К Киев — Хмельницкий, а затем пересесть на поезд № 825 Хмельницкий — Тернополь — Львов. Ожидание между рейсами — около 2 часов.

Билеты

Билеты на эти и другие региональные поезда традиционно доступны в приложении Укрзализныци в разделе «Дальние»: https://app.uz.gov.ua/start

«Эти рейсы — часть новой программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок. Это фактически прототип европейской модели PSO — государственного заказа социально важных транспортных услуг — и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок. С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця уже модернизировала 52 электропоезда», — пишет УЗ.

Железнодорожники завершают обновление еще одного электропоезда с кондиционером, который вскоре в рамках госзаказа на пассажирские перевозки выйдет на маршруты в Одесской области. До конца года планируется модернизировать еще более 5 таких поездов.

