Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах
Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.
Это два модернизированных электропоезда ЕР9М-502 и ЕР9Е-630, которые собственными силами железнодорожники отремонтировали на мощностях компании.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Кроме путешествий с комфортной температурой на этих маршрутах, для пассажиров это еще и альтернатива поездам дальнего следования между Киевом и Львовом.
Удобнее всего так ехать именно из столицы во Львов с пересадкой в ​​Хмельницком: сначала региональным поездом № 857К Киев — Хмельницкий, а затем пересесть на поезд № 825 Хмельницкий — Тернополь — Львов. Ожидание между рейсами — около 2 часов.

Билеты на эти и другие региональные поезда традиционно доступны в приложении Укрзализныци в разделе «Дальние»: https://app.uz.gov.ua/start
«Эти рейсы — часть новой программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок. Это фактически прототип европейской модели PSO — государственного заказа социально важных транспортных услуг — и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок. С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця уже модернизировала 52 электропоезда», — пишет УЗ.
Железнодорожники завершают обновление еще одного электропоезда с кондиционером, который вскоре в рамках госзаказа на пассажирские перевозки выйдет на маршруты в Одесской области. До конца года планируется модернизировать еще более 5 таких поездов.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
