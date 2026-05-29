Жеваго не смог снять арест с ключевых активов

Фондовый рынок
Северный апелляционный хозяйственный суд 20 мая 2026 года подтвердил правомерность ареста украинских активов бывшего владельца АО «Банк „Финансы и Кредит“» Константина Жеваго. Арест был инициирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц в рамках дела о возмещении ущерба на сумму 46 млрд грн.
Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, суд учел доказательства того, что Константин Жеваго не выполнил требования законодательства о предоставлении информации о принадлежащем ему имуществе и обязательствах.
В Фонде заявили, что ответчик долго пытался скрывать факт владения активами, за счет которых в будущем может быть обеспечено выполнение исковых требований.
«В исках против связанных лиц сохранение активов является одним из важнейших направлений работы. Из-за сложности этой категории дел их рассмотрение длится годами, дела снова и снова возвращаются в предыдущие инстанции, а бывшие владельцы банков прилагают колоссальные усилия, чтобы скрывать активы и ничего не возвращать кредиторам даже в случае судебного решения о возмещении убытков», — прокомментировал заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Фонд гарантирования вкладов подал иск в Хозяйственный суд Киева 4 января 2023 года. В нем говорится о возмещении почти 46 млрд грн ущерба, причиненного банку и его кредиторам.
Эти убытки были нанесены в результате схемного вывода денег, в частности, систематического кредитования связанных с Жеваго компаний без надлежащего обеспечения и перевод кредитных средств компаниям-нерезидентам, которые ему же и принадлежат. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.
В основу указанного иска Фонда гарантирование вкладов легли материалы, документы и доказательства, собранные ранее, при подготовке и рассмотрении Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца Банка.
По этому делу английский суд признал, что оснований для всемирного ареста активов Жеваго достаточно и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.
В то же время суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства. После получения решения ФГВФЛ подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против собственника АО «БАНК «Финансы и кредит» и инициировал арест его активов.
На сегодняшний день остаются арестованными все украинские активы экс-собственника банка, в частности:
  • 50,3% корпоративных прав ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»;
  • 50,3% корпоративных прав ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат»;
  • 50,3% корпоративных прав ООО «Билановский горно-обогатительный комбинат».
На сегодняшний день дело № 910/268/23 находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛ
