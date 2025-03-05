В АРМА заявляют, что, несмотря на определение суда, не могут управлять активами Жеваго — Finance.ua
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В АРМА заявляют, что, несмотря на определение суда, не могут управлять активами Жеваго

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Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума отметила, что управлять корпоративными правами переданных агентству активов подсанкционного олигарха без изменений в законодательство невозможно.
«АРМА получит решение об управлении корпоративными правами 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, оздоровительных комплексов, гостиниц, нежилых помещений и других корправ известного олигарха. Обращаю внимание, что без внесения изменений в закон без согласия собственника выполнить решение суда и управлять корпоративными правами (и далеко не 100%) невозможно», — говорится в сообщении.
Дума отметила, что Нацагентство уже полтора года призывает Верховную Раду разблокировать управление корпоративными правами.
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Сейчас в парламенте зарегистрирован уже четвертый законопроект, который позволит АРМА управлять переданными санкционными активами путем реализации уже находящихся в управлении в рамках уголовного производства. Ни один из них, по словам Думы, не одобрен.
«АРМА готова эффективно управлять такими активами, если парламент примет соответствующий законопроект. Сегодня это № 10069. Верим, что эти же нормы Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики поддержит до второго чтения в законопроекте № 12374-д», — добавила глава Нацагентства.
Пока что, подчеркнула она, «новости о передаче в АРМА останутся только новостями».
По материалам:
Finance.ua
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