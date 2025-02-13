Кроме Порошенко, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука: указ президента — Finance.ua
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Кроме Порошенко, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука: указ президента

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Кроме Порошенко, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука: указ президента
Кроме Порошенко, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука: указ президента
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц.
Соответствующий указ № 81/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“» обнародован на сайте главы государства.
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Среди подсанкционных лиц — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.
Напомним, Петр Порошенко уже отреагировал на введение санкций против себя.
Санкции, в частности, предусматривают:
  • «лишение государственных наград Украины, других форм ознаменования;
  • блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  • ограничение торговых операций (полное прекращение);
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины".
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Срок применения санкций — бессрочный.
Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения накануне заявил, что на заседании СНБО в среду было принято решение о наказании тех, кто «уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России». «Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — добавил он.
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По материалам:
Укрінформ
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