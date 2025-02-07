Трамп удвоит санкции против россии, чтобы закончить войну, — Келлог Сегодня 10:24

Трамп удвоит санкции против россии, чтобы закончить войну, — Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент готов удвоить санкции США против россии, чтобы положить конец войне в Украине.

При этом, как заявил Келлог в интервью The New York Post , и Киеву, и Москве для окончания войны «придется пойти на уступки».

По словам Келлога, применяемые к россии санкции «всего лишь на троечку» по шкале от 1 до 10 в том, насколько болезненным может быть экономическое давление.

«Санкции можно действительно усилить — особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что россия и в прошлом ничего не предпринимала для предотвращения массовых потерь собственных войск, и сейчас в этом не заинтересована, поэтому давление на рф не может быть только военным.

«Вы должны оказывать экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военное давление и рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что все пойдет туда, куда мы хотим», — пояснил он.

Однако война не закончится без переговоров между россией и Украиной, в которых обеим сторонам придется пойти на уступки, считает Келлог.

«Откровенно говоря, в любых переговорах обе стороны должны уступать, так уж устроены переговоры. Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы пытаетесь найти баланс», — добавил он.

УНІАН По материалам:

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