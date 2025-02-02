Страны-рекордсмены по количеству международных санкций — Finance.ua

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Страны-рекордсмены по количеству международных санкций

Казна и Политика
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Страны-рекордсмены по количеству международных санкций
Страны-рекордсмены по количеству международных санкций
россия после полномасштабного вторжения в Украину менее чем через две недели стала страной, против которой введено наибольшее количество санкций в мире. Помимо рф в этот список входят также Иран, Сирия, Северная Корея, беларусь, Мьянма и Венесуэла. Но даже общее количество санкций против этих стран недотягивает до количества ограничений, введенных против одной россии.
Об этом рассказывает «Слово и дело».
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После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе против россии было введено 2,7 тысячи различных санкций.
Страны-рекордсмены по количеству международных санкций
После полномасштабного вторжения в Украину количество антироссийских санкций превысило 24 тысячи, около половины из них — индивидуальные.
Около трети всех санкций на россию наложили США, 15% - Канада, 13,4% - Швейцария, Евросоюз — 10,2%, Франция — 10% (у страны есть свои собственные списки санкций), Британия — 8,5%, Австралия — 6,6%, Япония — 5,9%.

Иран

Иран после того, как россия вторглась в Украину, опустился на второе место: против страны введено 5,5 тысячи санкций (США, Евросоюз, Британия, ООН).
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Под первые санкции Иран попал в 1979 году после штурма американского посольства в Тегеране и захвата заложников. Тогда США заморозили иностранные активы Ирана и ввели в стране торговое эмбарго.
Затем санкции были более жесткими, в частности, из-за ядерной программы и финансирования террористов.

Сирия

Против Сирии действует 2,9 тысячи международных санкций. Большинство ограничений было введено в 2011 году после начала гражданской войны в стране.
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После падения режима Асада страны Евросоюза договорились постепенно смягчать санкционный режим.

КНДР

Против одного из ближайших союзников россии — Северной Кореи — введено 2,2 тысячи санкций. Под первые ограничения страна попала в 2006 году после испытания ядерного оружия.
Ограничительные меры (запрет на экспорт и импорт некоторых товаров и сырья, запрет на заход в порты кораблей, эмбарго на поставку оружия, визовые и персональные санкции и т. п.) вводили Совет Безопасности ООН, Южная Корея, США, Япония, Евросоюз, Австралия.

беларусь

В отношении беларуси введено 1,7 тысячи санкций, при этом более половины — после начала полномасштабной войны в Украине.
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Мьянма

Около тысячи санкций введено против Мьянмы. Их вводили Евросоюз, Британия и США в ответ на военный переворот и нарушение прав человека.

Венесуэла

Замыкает топ стран Венесуэла, против которой введено около 800 санкций (США, Евросоюз, Канада, Мексика, Швейцария) из-за репрессий во время протестов.
По материалам:
Слово і Діло
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