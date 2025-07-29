Будут ли новые блокады на украинско-польской границе: ответ посла — Finance.ua

Будут ли новые блокады на украинско-польской границе: ответ посла Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Будут ли новые блокады на украинско-польской границе: ответ посла

Ситуация на польско-украинской границе стабильна. Однако есть угроза в будущем из-за политических факторов.

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Боднарь в интервью РБК-Украина,

«Сейчас нет ни блокад, ни ограничений. То есть, ранее были введены ограничения на часть украинской продукции, но в целом по транзиту проблем нет», — отметил дипломат.

Проблемы с перевозчиками еще остаются

В то же время, по словам Боднаря, полностью вопрос о перевозчиках еще не решен. Польская сторона все еще применяет определенные ограничения.

«Польской стороной введены определенные ограничения, налагаются штрафы, попытки ограничить транспортный безвиз», — уточнил он. При этом посол признал, что вопрос есть и к украинской стороне.

Решить значительную часть проблем удалось благодаря активному диалогу между профильными министерствами Украины и Польши. Посол отметил роль бывшего министра аграрной политики Украины Виталия Коваля, регулярно общавшегося со своим польским коллегой.

«Практически каждый месяц проводили онлайн-совещания или личные встречи. К диалогу привлекали представителей всех секторов аграрного бизнеса», — рассказал Боднарь.

Блокады без поддержки общества

По словам дипломата, с начала его каденции в ноябре 2024 года было лишь две короткие попытки блокирования.

«В те выходные как раз была попытка блокирования, она длилась два дня. Была также попытка накануне избирательной кампании — тоже длилась два дня, благодаря решению суда ее сняли», — сказал он.

Посол подчеркнул, что эти действия не имели общественной поддержки, а сами польские производители понесли убытки.

«Даже в наше посольство приходили те, кто когда-то блокировал границу, и они сами говорили, что от этой блокады пострадали и польские производители», — отметил Боднарь.

Семь миллиардов евро риска

Боднарь обратил внимание на то, что блокировки наносят удар обеим сторонам. «Семь миллиардов евро польского экспорта идет в Украину — в основном это готовая пищевая продукция, топливо и т. д. Это не конструктивная история, которая ничего никому не дает», — подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что польские аграрии получают большие дотации со стороны ЕС, чего нет у украинских фермеров.

Будет ли новая эскалация?

По мнению Боднаря, в перспективе угрозы повторения эскалации существуют особенно с приближением новой избирательной кампании в Польше.

«Угрозы всегда есть, поскольку через два с лишним года в Польше будет новая избирательная кампания. И политики могут попытаться это использовать», — пояснил он.

Впрочем, посол заверил, что обе стороны работают над тем, чтобы не допустить обострения.

«Сотрудничество и диалог — это лучший путь к развитию и сохранению добрососедских партнерских отношений», — сказал посол.

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