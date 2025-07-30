Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении реакторов для Хмельницкой АЭС — Finance.ua

Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении реакторов для Хмельницкой АЭС Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении двух реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом в эфире «Национального телемарафона» сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

«На ближайшее время у меня запланирована встреча с болгарским министром, мы будем обсуждать дальнейшие двусторонние отношения по этим блокам», — рассказала она.

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Гринчук убеждена, что Хмельницкая атомная станция должна быть достроена.

«Мы не можем покрыть все наши потребности за счет возобновляемой энергетики. Мы будем наращивать возобновляемую энергетику, это один из важных элементов. И мы продолжим дискутировать относительно атомных блоков, объяснять обществу, для чего это нужно, какие могут быть риски и альтернативы», — отметила министр.

«С какими блоками мы будем это делать — это процесс переговоров и дискуссий», — добавила она.

Она подчеркнула, что достройка новых атомных мощностей — довольно длительный процесс.

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«Если говорить о строительстве нового блока, это может длиться 5−7 лет. Установка — еще определенный период времени — 3−5 лет. То есть, построить атомный объект с нуля — это длительный период времени», — отметила Гринчук, добавив, что большинство работающих в Украине блоков — это советские блоки.

В то же время новые технологии позволяют сбалансировать систему, что сделало бы Украину более гибкой, отметила Гринчук.

«Они не просто производят энергию, а обладают 25% балансирующих мощностей. Это позволило бы нам быть более гибкими. Потому что сейчас для балансировки системы мы используем в основном тепловую и гидрогенерацию», — пояснила она.

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«Мы и аудит проведем, и продолжим переговоры с болгарами, и будем рассматривать другие технологии и варианты. У нас есть договоренности с Westinghouse. Энергетика — это тот сектор, в котором заинтересована американская сторона. США заинтересована в сотрудничестве в атомной энергетике, и мы будем это делать», — добавила министр.

«У нас огромный опыт именно в атомной энергетике и должны ее развивать. Франция очень заинтересована в работе с нами, наши специалисты в атомной отрасли — одни из лучших в мире», — сказала она.

Економічна Правда По материалам:

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