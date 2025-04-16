Болгария отказалась продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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Болгария отказалась продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС

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Болгарский вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые первоначально были предназначены для строительства АЭС «Белене».
В то же время в Минэнерго Общественному сообщили, что никаких официальных уведомлений не получали.
О заявлении вице-премьера Болгарии пишет Forbes и агентство BTA.
По словам Зафирова, решение было поддержано всеми партнерами в правительстве. Вице-премьер подчеркнул, что Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.
«Это стратегически важное решение для энергетической независимости Болгарии», — заявил он.
В Министерстве энергетики Общественному сообщили, что не получали официальной позиции правительства Болгарии по данному вопросу, следовательно «любые комментарии преждевременны».
«Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС в соответствии с решением Верховной Рады. Достройка Хмельницкой АЭС — важный проект для энергетической безопасности Украины. Мы убеждены, что соглашение о покупке оборудования взаимовыгодно для обеих стран», — подчеркнули в ведомстве.
В 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования. Украинская сторона планировала использовать реакторы для расширения Хмельницкой атомной электростанции.

Что известно о достройке Хмельницкой АЭС

В апреле 2024 года Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект по строительству 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Минэнерго сообщало, что реализация проекта будет осуществляться исключительно на средства «Энергоатома» с привлечением кредитных возможностей и без использования денег из государственного бюджета Украины.
Строительство 3 и 4 энергоблоков на Хмельницкой АЭС начали еще в конце 80-х годов прошлого века, а прекратили в 1990 году из-за наложенного Верховной Радой Украины моратория. Но затем строительство возобновили и решили достроить 5 и 6 энергоблоки.
В «Энергоатоме» сообщают, что 3 энергоблок сможет обеспечить энергосистему Украины еще на 1 гигаватт мощностей электроэнергии. В июле 2024 года в Нетешине уже готовились к достройке 3 и 4 реакторы: устанавливали оборудование, готовили городок для работников, завозили технику.
По материалам:
suspilne.media
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