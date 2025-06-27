Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика) — Finance.ua
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Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)

Недвижимость
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Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)
Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)
Самая распространенная цель для покупки жилья среди опрошенных украинцев, пользователей маркетплейса DIM. RIA:
  • сменить арендуемое жилье на собственное (42%).
  • сменить место жительства (33%).
Об этом пишет странский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA, который провел опрос аудитории, в котором приняли участие более 1500 украинцев.
Цель исследования
Узнать планы, приоритеты и бюджеты украинцев в сфере покупки и аренды жилья. Результаты показали, что в 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости снизился, тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше.
Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)
Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке.
Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Меньше всего интереса вызывают смарт-квартиры.
Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)

Средний бюджет

Украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько меньший бюджет.
Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье за более чем $50 тыс.
Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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