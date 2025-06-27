Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Какой бюджет украинцы выделяют на покупку жилья в 2025 году (инфографика)

Самая распространенная цель для покупки жилья среди опрошенных украинцев, пользователей маркетплейса DIM. RIA:

сменить арендуемое жилье на собственное (42%).

сменить место жительства (33%).

Об этом пишет странский маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA , который провел опрос аудитории, в котором приняли участие более 1500 украинцев.

Цель исследования

Узнать планы, приоритеты и бюджеты украинцев в сфере покупки и аренды жилья. Результаты показали, что в 2025 году средний бюджет на приобретение недвижимости снизился, тогда как арендаторы, напротив, готовы тратить больше.

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке.

Также пользователи рассматривают частные дома от владельцев. Новостройки (как квартиры, так и дома) занимают третью и четвертую позиции по популярности. Меньше всего интереса вызывают смарт-квартиры.

Средний бюджет

Украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько меньший бюджет.

Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье за более чем $50 тыс.

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