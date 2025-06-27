В рф рекордно подорожал бензин, власти хотят запретить его экспорт — Finance.ua

В рф рекордно подорожал бензин, власти хотят запретить его экспорт Сегодня 06:14 — Мир

российские власти снова обсуждают возможность полного запрета на вывоз бензина из россии на фоне резкого роста биржевых цен на топливо, который с начала года достиг 25%.

Об этом пишет The Moscow Times.

Этот вопрос подняли на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая представит свои предложения вице-премьеру россии Александру Новаку.

«Чиновники правительства в конце прошлой недели обратились к нефтяникам из-за резкого роста цен на бензин. С начала июня АИ-95 подорожал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 11% и во вторник, 24 июня, его цена достигла годового рекорда — 67 456 рублей за тонну, — говорится в публикации. — Стоимость АИ-92 подскочила на 12% и установила максимум с бензинового кризиса осени 2023 года — 64 462 рубля за тонну».

С начала года рост цен на АИ-92 превысил 25%, а на АИ-95 — 24%.

При этом в ответ в ФАС обсуждают ужесточение уже действующих ограничений на экспорт бензина. Сейчас его запрещено вывозить трейдерам, посредникам и нефтебазам. А по новым правилам без экспорта могут остаться и производители бензина, включая крупнейшие нефтяные госкорпорации, говорится в публикации.

Бензин дорожает на бирже, поскольку сокращаются его поставки. На ремонт остановились Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК Газпрома, а в июле запланирован ремонт Куйбышевского НПЗ, говорится в публикации. — Кроме того, на прошлой неделе резко сократили отгрузку на биржу НПЗ Роснефти: самарская группа — втрое, а завод в Саратове — вдвое".

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При этом остановки нефтеперерабатывающих заводов одновременно приводят к снижению предложения и росту спроса на бирже.

Правительство россии ввело ограничения на вывоз бензина с 1 марта 2024 года. При этом исключение было сделано для поставок в рамках межправительственных соглашений на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также автобензины, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи.

«Действие эмбарго было временно приостановлено с 20 мая до конца июля 2024 года, а с декабря 2024 года вывоз автотоплива был разрешен только производителям, — говорится в публикации. — В настоящее время сохраняется действие запрета на экспорт бензина из рф для непроизводителей».

С января по май 2025 года экспорт бензина из россии увеличился на четверть до 2,51 млн тонн.

НВ По материалам:

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