Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой отклоняет членство Украины в Европейском Союзе, дальнейшее финансирование военной поддержки Киева и инициативы по превращению ЕС в военный альянс.
Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети X.
🇭🇺 BREAKING: Hungary’s National Assembly has adopted a resolution rejecting Ukraine’s EU membership, further war financing, and efforts to turn the European Union into a military alliance. The measure passed with 142 votes in favor, 28 against, and 4 abstentions.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 10, 2026
Позиция относительно членства Украины в ЕС
В резолюции говорится, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны и ее вступление рискует сделать Евросоюз стороной конфликта.
Документ призывает венгерское правительство не поддерживать начало предметных переговоров по вступлению с Украиной и выступать против ее членства в ЕС.
Венгерские депутаты также предупредили о финансовых последствиях продления поддержки Украины, заявив, что ЕС уже предоставил 193,3 млрд евро помощи Киеву с начала войны и планирует дополнительные займы.
Оценка возможных расходов в бюджете ЕС
Согласно резолюции, потенциальная доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 млрд евро, что может быть сделано за счет фондов, предназначенных для сельского хозяйства государств — членов блока.
Резолюция призывает правительство поддерживать международные мирные усилия, но избегать отправки денег или оружия Украине.
