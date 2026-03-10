Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС Сегодня 15:41 — Мир

Венгерские депутаты призвали ограничить поддержку Украины

Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой отклоняет членство Украины в Европейском Союзе, дальнейшее финансирование военной поддержки Киева и инициативы по превращению ЕС в военный альянс.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети X.

Позиция относительно членства Украины в ЕС

В резолюции говорится, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны и ее вступление рискует сделать Евросоюз стороной конфликта.

Документ призывает венгерское правительство не поддерживать начало предметных переговоров по вступлению с Украиной и выступать против ее членства в ЕС.

Венгерские депутаты также предупредили о финансовых последствиях продления поддержки Украины, заявив, что ЕС уже предоставил 193,3 млрд евро помощи Киеву с начала войны и планирует дополнительные займы.

Оценка возможных расходов в бюджете ЕС

Согласно резолюции, потенциальная доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 млрд евро, что может быть сделано за счет фондов, предназначенных для сельского хозяйства государств — членов блока.

Резолюция призывает правительство поддерживать международные мирные усилия, но избегать отправки денег или оружия Украине.

