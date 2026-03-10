0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

Мир
49
Венгерские депутаты призвали ограничить поддержку Украины
Венгерские депутаты призвали ограничить поддержку Украины
Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой отклоняет членство Украины в Европейском Союзе, дальнейшее финансирование военной поддержки Киева и инициативы по превращению ЕС в военный альянс.
Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети X.

Позиция относительно членства Украины в ЕС

В резолюции говорится, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны и ее вступление рискует сделать Евросоюз стороной конфликта.
Документ призывает венгерское правительство не поддерживать начало предметных переговоров по вступлению с Украиной и выступать против ее членства в ЕС.
Венгерские депутаты также предупредили о финансовых последствиях продления поддержки Украины, заявив, что ЕС уже предоставил 193,3 млрд евро помощи Киеву с начала войны и планирует дополнительные займы.

Оценка возможных расходов в бюджете ЕС

Согласно резолюции, потенциальная доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 млрд евро, что может быть сделано за счет фондов, предназначенных для сельского хозяйства государств — членов блока.
Резолюция призывает правительство поддерживать международные мирные усилия, но избегать отправки денег или оружия Украине.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems