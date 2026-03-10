0 800 307 555
ру
В Эквадоре креветка по экспортным доходам обогнала нефть

Мир
14
Эквадор в 2025 году значительно нарастил экспорт креветок
Эквадор в 2025 году установил рекорд по экспорту креветок, увеличив выручку на 20% - до 8,4 миллиарда долларов США. Благодаря этому морепродукты в первый раз опередили нефть и стали основным экспортным продуктом страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Доходы от креветок превысили доходы от нефти

Эквадор в 2025 году значительно нарастил экспорт креветок — выручка от продаж выросла на 20% и достигла 8,4 миллиарда долларов США. Это стало рекордным показателем для отрасли, сообщил президент Палаты аквакультуры Эквадора Хосе Антонио Кампосано.
По официальным данным, доходы от экспорта креветок сделали этот продукт основным экспортным продуктом страны. Таким образом, креветки опередили нефть, которая долгое время оставалась ключевым источником валютных поступлений и в 2024 году принесла Эквадору 7,18 миллиарда долларов США.
По словам Кампосано, рост экспорта частично связан с изменениями в торговой политике Соединенных Штатов Америки и стабильными инвестициями в аквакультуру за последние годы. В частности, администрация Дональда Трампа повысила пошлины для Индии — крупнейшего поставщика креветок в Соединенные Штаты Америки. В результате американские импортеры активнее стали закупать продукцию из Эквадора, для которой действовали более низкие тарифные ставки.

На экспорт нефти и креветок повлияли США

В то же время Кампосано отметил, что этот фактор оказал ограниченное влияние, поскольку касался преимущественно рынка Соединенных Штатов Америки. По его словам, дальнейшая динамика экспорта будет определяться новыми условиями торговли между Соединенными Штатами Америки и Индией.
Он также подчеркнул, что главным рынком сбыта для эквадорских креветок остается Китай, который покупает около 48% всей продукции. Кроме того, отрасль пытается сохранить позиции на рынках США и Европейского Союза, а также активно расширяет поставки в Японию.
По словам Кампосано, производители стремятся удержать нынешние объемы экспорта и при благоприятных условиях увеличить их примерно на 5% в 2026 году.
