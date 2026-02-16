Экспорт российской нефти в Китай обновил рекорд
Экспорт российской нефти в Китай вырастет третий месяц подряд и достигнет нового рекордного уровня в феврале, поскольку независимые нефтеперерабатывающие заводы скупили грузы со значительными скидками после того, как Индия резко сократила объемы закупок.
Об этом сообщает Reuters.
Поставки на рекордном уровне
По предварительным оценкам Vortexa Analytics, в феврале поставки российской нефти в Китай составят 2,07 млн баррелей в сутки, что превышает январский показатель в 1,7 млн баррелей в сутки.
По предварительным данным Kpler, импорт в феврале составил 2,083 млн баррелей в сутки, что более 1,718 млн баррелей в сутки в январе.
С ноября Китай заменил Индию как главного клиента Москвы по морским поставкам, поскольку западные санкции из-за войны в Украине и давления с целью заключения торгового соглашения с США заставили Нью-Дели сократить импорт российской нефти до двухлетнего минимума в декабре.
По данным Kpler, импорт российской нефти в Индию в феврале, по оценкам, снизится до 1,159 млн баррелей в сутки.
Ценовые скидки и конкуренция
Это привело к снижению цен на российскую нефть на 9−11 долларов за баррель ниже базовой цены ICE Brent за январь/февраль для поставок в Китай, что является самым низким показателем в последние годы для нефти марки Urals.
Читайте также
Уральская нефть, а также другие экспортные сорта, такие как «Сокол» и «Варандей», добавились к регулярным поставкам флагманской российской смеси ESPO, экспортируемой из дальневосточного порта Козьмино, расположенного ближе к Китаю, создав сильную конкуренцию со стороны поставок из Ирана.
Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, известные как «чайники», являются крупнейшими в мире потребителями нефти из России, Ирана и Венесуэлы, на которую США наложили санкции.
Поделиться новостью
Также по теме
Экспорт российской нефти в Китай обновил рекорд
Правительство расширило программы энергокредитов для частных домов и ОСМД
В Киев пришли генераторы от Словакии
Шмыгаль рассказал, какие очереди отключений ждут украинцев до конца февраля (условия)
Как подать заявку на «СвітлоДім» и получить деньги
Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели