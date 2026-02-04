В рф вдвое упали доходы от нефти и газа за январь
В январе 2026 года доходы рф от энергоносителей снизились вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.
Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.
По данным Министерства финансов рф, прибыль страны от продажи нефти и газа в январе сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла самого низкого уровня с июля 2020 года.
Январский показатель в 393,3 млрд рублей (5,10 млрд долларов) был ниже декабрьского показателя в 447,8 млрд рублей.
Это снижение было вызвано падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета россии, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП.
Доходы от нефти и газа — основной источник денежных поступлений для Кремля. Они составляли почти четверть доходов федерального бюджета и были исчерпаны значительными расходами на оборону с начала полномасштабного вторжения в Украину.
