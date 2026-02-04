0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рф вдвое упали доходы от нефти и газа за январь

Энергетика
18
В январе 2026 года доходы рф от энергоносителей снизились вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.
Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.
По данным Министерства финансов рф, прибыль страны от продажи нефти и газа в январе сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла самого низкого уровня с июля 2020 года.
Январский показатель в 393,3 млрд рублей (5,10 млрд долларов) был ниже декабрьского показателя в 447,8 млрд рублей.
Это снижение было вызвано падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета россии, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП.
Доходы от нефти и газа — основной источник денежных поступлений для Кремля. Они составляли почти четверть доходов федерального бюджета и были исчерпаны значительными расходами на оборону с начала полномасштабного вторжения в Украину.
По материалам:
Укрінформ
россияНефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems