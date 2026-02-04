Во сколько обойдется установка инвертора в квартире
Спрос на инверторы в Украине стабильно растет из-за регулярных отключений электроэнергии. Рынок предлагает как базовые решения для отдельных приборов, так и комплексные системы резервного питания для жилья и бизнеса.
В то же время конечная стоимость таких систем часто оказывается выше, чем ожидают покупатели, из-за сопутствующих расходов.
Сколько стоит инвертор в Украине
На украинском рынке сейчас можно выделить два основных сегмента:
- инверторы для отдельных приборов (телевизор, газовый котел
и т. п.). С учетом бесперебойника и аккумулятора их стоимость составляет около $300;
- системы резервного питания для квартир, домов или нежилых помещений. Готовые решения стоят от $2 тыс. и больше. Цена зависит прежде всего от мощности инвертора и емкости аккумуляторов.
Среди наиболее популярных брендов на украинском рынке — Deye, Luxpower, Victron, SMA. В то же время эксперты отмечают: более высокая цена бренда не всегда означает лучшее качество. Ключевыми факторами выбора называют гарантийные условия и наличие официального сервисного обслуживания в Украине.
Сколько стоит монтаж инвертора
При покупке инвертора следует учитывать не только стоимость оборудования, но и монтаж и ввод системы в эксплуатацию.
Примерные цены на начало 2026 года:
- монтаж однофазной системы — около $300;
- монтаж трехфазной системы — $400−500;
- установка мощной системы для бизнеса (от 30 кВт) — от $500.
Дополнительные расходы
При установке инвертора с аккумуляторами в квартире сам инвертор составляет около 70% стоимости всей системы. Остальные расходы приходится на:
- компоненты защиты;
- коммутационные щиты;
- кабели и расходные материалы.
Если инвертор устанавливается вместе с солнечными панелями, в бюджет следует закладывать еще +30−40% от стоимости инвертора на панели и крепеж. На конечную цену также влияют тип крыши и регион установки.
Чтобы подготовить для читателей реальные цифры и советы Finance.ua внимательно изучил рынок, проконсультировался с менеджером «Правильное электропитание» и частным мастером-электриком. Более подробно об установке инвертора можно почитать в статье «Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить» .
