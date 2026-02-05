0 800 307 555
Новое пособие на ребенка: кто может получить (условия)

Личные финансы
Украинцы с новорожденными детьми могут оформить новое государственное финансовое пособие.
Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Для этого необходимо собрать специальный пакет документов и обратиться за назначением лично или дистанционно.

Кому предоставляется

Матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.
Дополнительные условия

Пособие назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста, если обращение по поводу назначения такого пособия поступило не позднее следующего после достижения ребенком годовалого возраста месяца.
Пособие назначается по месяц достижения ребенком годовалого возраста включительно.
В случае, когда по состоянию на 1 января 2026 г. ребенку не исполнилось одного года, мать или другой законный представитель ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), которые фактически осуществляют уход за ребенком до достижения им годовалого возраста, имеют право с 1 января 2026 года получать пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Список документов

• заявление установленной формы (ПКМУ 765).
• свидетельство о рождении ребенка (при подаче заявления опекуном).
• решение об установлении опеки (при подаче заявления опекуном).
Способы обращения
• сервисный центр ПФУ.
• портал Дія.
• почта.
• веб-портал электронных услуг ПФУ.
• мобильное приложение ПФУ.
Пособие также предоставляется в рамках комплексной электронной публичной услуги «еМалятко».

Размер пособия

7000 гривен на каждого ребенка, а начиная с 2027 года — в размере, устанавливаемом законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
Для ухода за ребенком с инвалидностью определяется с применением коэффициента 1,5.

Справка Finance.ua:

Нормативное регулирование:
  • Закон Украины «О государственном пособии семьям с детьми» от 21.11.1992 № 2811-XII;
  • Постановление КМУ от 27.12.2001 № 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми» в редакции Постановления КМУ от 31.12.2025 № 1805 «Некоторые вопросы предоставления государственного пособия семьям с детьми».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньги
