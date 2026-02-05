В «Дії» меняют правила создания Дія. Підпис
В приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.
Об этом сообщает прессслужба «Дії».
Что меняется в работе Дія. Підпис
Новые правила вводятся в соответствии с обновленными стандартами безопасности. Вместо ранее применявшейся фотоверификации данные пользователя будут проверяться путем считывания информации с электронного чипа биометрического документа через NFC.
Таким образом, «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.
Как создать Дія. Підпис по новым правилам
Чтобы активировать Дія. Підпис, пользователю необходимо выполнить несколько шагов:
- в меню «Дія.Підпис» нажать «Активировать»;
- отсканировать номер ID-карты или загранпаспорта;
- приложить документ к задней панели смартфона для считывания через NFC;
- подтвердить личность с помощью проверки фото;
- создать новый 6-значный код.
После активации через NFC процесс подписания документов станет быстрее. Пользователям не нужно будет проходить фотоверификацию при каждом использовании подписи, достаточно ввести 6-значный код.
Что нужно учесть пользователям
В «Дії» обращают внимание на несколько важных моментов:
- Действующие Дія. Підпис остаются действительными, если подпись уже создана, она будет работать до истечения срока действия;
- физический биометрический документ обязателен. Для активации необходимо иметь оригинал ID-карты, загранпаспорта или биометрического вида;
- смартфон должен поддерживать NFC.
