В «Дії» меняют правила создания Дія. Підпис

Личные финансы
4
«Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.
В приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.
Об этом сообщает прессслужба «Дії».

Что меняется в работе Дія. Підпис

Новые правила вводятся в соответствии с обновленными стандартами безопасности. Вместо ранее применявшейся фотоверификации данные пользователя будут проверяться путем считывания информации с электронного чипа биометрического документа через NFC.
Таким образом, «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

Как создать Дія. Підпис по новым правилам

Чтобы активировать Дія. Підпис, пользователю необходимо выполнить несколько шагов:
  • в меню «Дія.Підпис» нажать «Активировать»;
  • отсканировать номер ID-карты или загранпаспорта;
  • приложить документ к задней панели смартфона для считывания через NFC;
  • подтвердить личность с помощью проверки фото;
  • создать новый 6-значный код.
После активации через NFC процесс подписания документов станет быстрее. Пользователям не нужно будет проходить фотоверификацию при каждом использовании подписи, достаточно ввести 6-значный код.

Что нужно учесть пользователям

В «Дії» обращают внимание на несколько важных моментов:
  • Действующие Дія. Підпис остаются действительными, если подпись уже создана, она будет работать до истечения срока действия;
  • физический биометрический документ обязателен. Для активации необходимо иметь оригинал ID-карты, загранпаспорта или биометрического вида;
  • смартфон должен поддерживать NFC.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияПаспорт
Payment systems