В «Дії» меняют правила создания Дія. Підпис

«Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

В приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.

Об этом сообщает прессслужба «Дії».

Что меняется в работе Дія. Підпис

Новые правила вводятся в соответствии с обновленными стандартами безопасности. Вместо ранее применявшейся фотоверификации данные пользователя будут проверяться путем считывания информации с электронного чипа биометрического документа через NFC.

Таким образом, «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

Как создать Дія. Підпис по новым правилам

Чтобы активировать Дія. Підпис, пользователю необходимо выполнить несколько шагов:

в меню «Дія.Підпис» нажать «Активировать»;

отсканировать номер ID-карты или загранпаспорта;

приложить документ к задней панели смартфона для считывания через NFC;

подтвердить личность с помощью проверки фото;

создать новый 6-значный код.

После активации через NFC процесс подписания документов станет быстрее. Пользователям не нужно будет проходить фотоверификацию при каждом использовании подписи, достаточно ввести 6-значный код.

Что нужно учесть пользователям

В «Дії» обращают внимание на несколько важных моментов:

Действующие Дія. Підпис остаются действительными, если подпись уже создана, она будет работать до истечения срока действия;

физический биометрический документ обязателен. Для активации необходимо иметь оригинал ID-карты, загранпаспорта или биометрического вида;

смартфон должен поддерживать NFC.

