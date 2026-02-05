Правительство запустило прием заявок на бизнес-гранты и поддержку ветеранов Сегодня 12:04 — Личные финансы

Предприниматель подает заявку на грант от государства на портале "Дія"

Министерство экономики и Госслужба занятости приступили к приему заявок на участие в государственных программах поддержки предпринимательства «Власна справа» и"Гранти для ветеранів" в 2026 году. Податься могут как начинающие предприниматели, так и действующие.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отметим, что программы стартовали после обновления правил предоставления микрогрантов и грантов для ветеранов, которые правительство утвердило постановлением Кабмина от 29 октября 2025 г. № 1401.

«Власна справа»: увеличены суммы микрогрантов

В 2026 году государство повысило базовые размеры микрогрантов в рамках программы «Власна справа»:

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — при создании одного рабочего места;

до 350 тыс. грн — за создание двух рабочих мест.

Для предпринимателей, работающих или планирующих работать в прифронтовых регионах, действуют повышенные лимиты финансирования:

до 300 тыс. грн — за создание одного рабочего места;

до 500 тыс. грн — за создание двух и более рабочих мест.

Молодые люди от 18 до 25 лет могут получить грант до 200 тыс. грн на открытие собственного дела без обязательного требования по созданию рабочих мест.

гранте для креативной сферы или дошкольного образования: В Госслужбе занятости также напомнили

100 тыс. грн — для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. грн — в случае создания 1 рабочего места;

500 тыс. грн — в случае создания 2 рабочих мест;

до 1 млн грн — в случае создания 4 рабочих мест, опыт работы — 12 месяцев и софинансирование 30% стоимости проекта.

«Гранты для ветеранов»: новые возможности в 2026 году

Программа «Гранты для ветеранов» сохраняет фокус на поддержке ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей.

В 2026 году добавлена ​​новая категория получателей: члены семей погибших или пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины могут претендовать на гранты до 1 млн грн при создании рабочих мест.

Обновленные правила позволяют получить повторный грант предпринимателям, которые успешно реализовали предыдущий проект.

Также расширен перечень уполномоченных банков: к ПриватБанку и Ощадбанку присоединился АО «Сенс банк».

Как подать заявку

С 4 февраля 2026 г. обе программы работают в регулярном формате как долгосрочные инструменты развития предпринимательства и создания рабочих мест.

Как получить грант:

Сформируйте заявление и бизнес-план (утвержденная форма с пояснениями по заполнению). Подайте заявление и бизнес-план через портал Дія. Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке проходит автоматически Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости. После принятия решения ГСЗ о предоставлении микрогранта ожидайте сообщения о результатах в личном кабинете В течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения:

— если вы физическое лицо — зарегистрируйтесь как ФЛП или создайте юридическое лицо;

— обратитесь в уполномоченный банк, заключите договор микрогранта путем подписания заявления о присоединении к договору о предоставлении микрогранта и подайте документы на открытие специального счета для зачисления средств микрогранта. Используйте средства микрогранта по целевому назначению и начинайте или развивайте хозяйственную деятельность.

