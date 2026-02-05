0 800 307 555
Правительство запустило прием заявок на бизнес-гранты и поддержку ветеранов

Личные финансы
4
Предприниматель подает заявку на грант от государства на портале "Дія"
Министерство экономики и Госслужба занятости приступили к приему заявок на участие в государственных программах поддержки предпринимательства «Власна справа» и"Гранти для ветеранів" в 2026 году. Податься могут как начинающие предприниматели, так и действующие.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отметим, что программы стартовали после обновления правил предоставления микрогрантов и грантов для ветеранов, которые правительство утвердило постановлением Кабмина от 29 октября 2025 г. № 1401.

«Власна справа»: увеличены суммы микрогрантов

В 2026 году государство повысило базовые размеры микрогрантов в рамках программы «Власна справа»:
  • до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
  • до 200 тыс. грн — при создании одного рабочего места;
  • до 350 тыс. грн — за создание двух рабочих мест.
Для предпринимателей, работающих или планирующих работать в прифронтовых регионах, действуют повышенные лимиты финансирования:
  • до 300 тыс. грн — за создание одного рабочего места;
  • до 500 тыс. грн — за создание двух и более рабочих мест.
Молодые люди от 18 до 25 лет могут получить грант до 200 тыс. грн на открытие собственного дела без обязательного требования по созданию рабочих мест.
В Госслужбе занятости также напомнили о гранте для креативной сферы или дошкольного образования:
  • 100 тыс. грн — для фрилансеров-ФЛП;
  • 200 тыс. грн — в случае создания 1 рабочего места;
  • 500 тыс. грн — в случае создания 2 рабочих мест;
  • до 1 млн грн — в случае создания 4 рабочих мест, опыт работы — 12 месяцев и софинансирование 30% стоимости проекта.

«Гранты для ветеранов»: новые возможности в 2026 году

Программа «Гранты для ветеранов» сохраняет фокус на поддержке ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей.
В 2026 году добавлена ​​новая категория получателей: члены семей погибших или пропавших без вести Защитников и Защитниц Украины могут претендовать на гранты до 1 млн грн при создании рабочих мест.
Обновленные правила позволяют получить повторный грант предпринимателям, которые успешно реализовали предыдущий проект.
Также расширен перечень уполномоченных банков: к ПриватБанку и Ощадбанку присоединился АО «Сенс банк».

Как подать заявку

С 4 февраля 2026 г. обе программы работают в регулярном формате как долгосрочные инструменты развития предпринимательства и создания рабочих мест.
Подача заявок осуществляется онлайн через портал «Д ія «.
Как получить грант:
  1. Сформируйте заявление и бизнес-план (утвержденная форма с пояснениями по заполнению).
  2. Подайте заявление и бизнес-план через портал Дія.
  3. Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке проходит автоматически
  4. Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости.
  5. После принятия решения ГСЗ о предоставлении микрогранта ожидайте сообщения о результатах в личном кабинете
  6. В течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения:
     — если вы физическое лицо — зарегистрируйтесь как ФЛП или создайте юридическое лицо;
     — обратитесь в уполномоченный банк, заключите договор микрогранта путем подписания заявления о присоединении к договору о предоставлении микрогранта и подайте документы на открытие специального счета для зачисления средств микрогранта.
  7. Используйте средства микрогранта по целевому назначению и начинайте или развивайте хозяйственную деятельность.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
