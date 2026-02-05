Гранты до $5000 от People in Need Ukraine — как и кто может получить
Украинский бизнес продолжает работать в условиях блэкаутов, нехватки кадров и постоянных рисков. Чтобы поддержать предпринимателей и людей, потерявших работу или желающих сменить профессию, неправительственная организация People in Need Ukraine продолжила прием заявок на два грантовых проекта в Харьковской области.
Проекты реализуются в рамках программы «Віднова» и предусматривают финансовую помощь для бизнеса и жителей общин. Рассказываем о них поподробнее.
Грант до $5000 для микро- и малого бизнеса
Предприниматели могут получить грант до $5000 для улучшения условий труда и создания безопасной и инклюзивной рабочей среды.
Финансирование можно направить на:
- обустройство рабочих мест;
- улучшение помещений;
- обучение работников;
- решения для тепла, безопасности и доступности пространства.
Кто может податься на бизнес-грант
Участие могут принимать местные и релоцированные микро- и малые предприятия (ФЛП и юридические лица), в которых работают социально уязвимые категории работников, в частности:
- ветераны;
- внутренне перемещенные лица;
- люди с инвалидностью;
- одинокие матери, родители или опекуны;
- работники в возрасте 50+ или 60+;
- представители этнических меньшинств.
Предприятие должно иметь действующую государственную регистрацию. Также отмечается, что предусмотрено софинансирование — от 20%.
Грант до $2000 на обучение или переквалификацию
Еще одно направление программы, на которое тоже продолжили подачу заявок, — гранты до $2000 для людей с ограниченными экономическими возможностями. Средства можно использовать для обучения или переквалификацию, которая продлится до шести месяцев и может проходить онлайн или офлайн.
Кто может получить грант на обучение
Податься могут:
- местные жители или ВПЛ, проживающие в целевых общинах;
- люди с низким уровнем дохода, потерявшие работу или собственное дело из-за войны;
- совершеннолетние лица от 18 лет, стремящиеся сменить профессию.
Приоритет при отборе будут предоставлять людям с инвалидностью, ВПЛ, одиноким родителям и матерям, ветеранам, людям предпенсионного и пенсионного возраста, представителям этнических меньшинств.
Обучение может быть онлайн или оффлайн, продолжительностью до 6 месяцев.
Где действует программа и до какой даты можно податься
Оба грантовых конкурса действуют в Харьковской области:
- в Берестинском,
- Харьковском,
- Лозовском,
- Богодуховском,
- Чугуевском районах.
Новый дедлайн подачи заявок — до 28 февраля 2026 года.
Отбор участников производится на конкурсной основе.
Ранее мы сообщали, что недавно правительство запустило пакет энергетической поддержки для бизнеса.
