Жители Харьковской области могут подать заявку на гранты

Украинский бизнес продолжает работать в условиях блэкаутов, нехватки кадров и постоянных рисков. Чтобы поддержать предпринимателей и людей, потерявших работу или желающих сменить профессию, неправительственная организация People in Need Ukraine продолжила прием заявок на два грантовых проекта в Харьковской области.

Проекты реализуются в рамках программы «Віднова» и предусматривают финансовую помощь для бизнеса и жителей общин. Рассказываем о них поподробнее.

Грант до $5000 для микро- и малого бизнеса

для улучшения условий труда и создания безопасной и инклюзивной рабочей среды. Предприниматели могут получить грант до $5000 и создания безопасной и

Финансирование можно направить на:

обустройство рабочих мест;

улучшение помещений;

обучение работников;

решения для тепла, безопасности и доступности пространства.

Кто может податься на бизнес-грант

Участие могут принимать местные и релоцированные микро- и малые предприятия (ФЛП и юридические лица), в которых работают социально уязвимые категории работников, в частности:

ветераны;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

одинокие матери, родители или опекуны;

работники в возрасте 50+ или 60+;

представители этнических меньшинств.

Предприятие должно иметь действующую государственную регистрацию. Также отмечается, что предусмотрено софинансирование — от 20%.

Грант до $2000 на обучение или переквалификацию

Еще одно направление программы, на которое тоже продолжили подачу заявок, — гранты до $2000 для людей с ограниченными экономическими возможностями. Средства можно использовать для обучения или переквалификацию, которая продлится до шести месяцев и может проходить онлайн или офлайн.

Кто может получить грант на обучение

Податься могут:

местные жители или ВПЛ, проживающие в целевых общинах;

люди с низким уровнем дохода, потерявшие работу или собственное дело из-за войны;

совершеннолетние лица от 18 лет, стремящиеся сменить профессию.

Приоритет при отборе будут предоставлять людям с инвалидностью, ВПЛ, одиноким родителям и матерям, ветеранам, людям предпенсионного и пенсионного возраста, представителям этнических меньшинств.

Обучение может быть онлайн или оффлайн, продолжительностью до 6 месяцев.

Где действует программа и до какой даты можно податься

Оба грантовых конкурса действуют в Харьковской области:

в Берестинском,

Харьковском,

Лозовском,

Богодуховском,

Чугуевском районах.

Новый дедлайн подачи заявок — до 28 февраля 2026 года.

Отбор участников производится на конкурсной основе.

