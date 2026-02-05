0 800 307 555
Гранты до $5000 от People in Need Ukraine — как и кто может получить

Жители Харьковской области могут подать заявку на гранты
Украинский бизнес продолжает работать в условиях блэкаутов, нехватки кадров и постоянных рисков. Чтобы поддержать предпринимателей и людей, потерявших работу или желающих сменить профессию, неправительственная организация People in Need Ukraine продолжила прием заявок на два грантовых проекта в Харьковской области.
Проекты реализуются в рамках программы «Віднова» и предусматривают финансовую помощь для бизнеса и жителей общин. Рассказываем о них поподробнее.

Грант до $5000 для микро- и малого бизнеса

Предприниматели могут получить грант до $5000 для улучшения условий труда и создания безопасной и инклюзивной рабочей среды.
Финансирование можно направить на:
  • обустройство рабочих мест;
  • улучшение помещений;
  • обучение работников;
  • решения для тепла, безопасности и доступности пространства.

Кто может податься на бизнес-грант

Участие могут принимать местные и релоцированные микро- и малые предприятия (ФЛП и юридические лица), в которых работают социально уязвимые категории работников, в частности:
  • ветераны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью;
  • одинокие матери, родители или опекуны;
  • работники в возрасте 50+ или 60+;
  • представители этнических меньшинств.
Предприятие должно иметь действующую государственную регистрацию. Также отмечается, что предусмотрено софинансирование — от 20%.
Грант до $2000 на обучение или переквалификацию

Еще одно направление программы, на которое тоже продолжили подачу заявок, — гранты до $2000 для людей с ограниченными экономическими возможностями. Средства можно использовать для обучения или переквалификацию, которая продлится до шести месяцев и может проходить онлайн или офлайн.

Кто может получить грант на обучение

Податься могут:
  • местные жители или ВПЛ, проживающие в целевых общинах;
  • люди с низким уровнем дохода, потерявшие работу или собственное дело из-за войны;
  • совершеннолетние лица от 18 лет, стремящиеся сменить профессию.
Приоритет при отборе будут предоставлять людям с инвалидностью, ВПЛ, одиноким родителям и матерям, ветеранам, людям предпенсионного и пенсионного возраста, представителям этнических меньшинств.
Обучение может быть онлайн или оффлайн, продолжительностью до 6 месяцев.

Где действует программа и до какой даты можно податься

Оба грантовых конкурса действуют в Харьковской области:
  • в Берестинском,
  • Харьковском,
  • Лозовском,
  • Богодуховском,
  • Чугуевском районах.
Новый дедлайн подачи заявок — до 28 февраля 2026 года.
Отбор участников производится на конкурсной основе.
Ранее мы сообщали, что недавно правительство запустило пакет энергетической поддержки для бизнеса.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовая помощь
