Двойное налогообложение: как не платить налоги дважды

Когда человек живет в одной стране, а доход получает в другой, возникает риск "двойного удара" от фискальных служб обоих государств.

Массовая миграция украинцев из-за войны и развития дистанционной работы вынесли вопросы налогов на новый уровень. Когда человек живет в одной стране, а доход получает в другой или сохраняет бизнес-связи с родиной, возникает риск двойного удара от фискальных служб обоих государств.

Finance.ua собрал все ключевые правила, типичные спорные ситуации и практические советы, которые помогут вам свести к минимуму налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов.

По каким критериям страны определяют налоговое резидентство?

По данным OpenDataBot, только с начала полномасштабной войны за границу уехали и не вернулись более 3 миллионов украинцев. Значительная часть из них продолжает работать или получать доходы из Украины, физически находясь в других государствах.

Представим типичную ситуацию. Вы — украинский ІТ-специалист, зарегистрированный как ФЛП в Украине. Работаете на украинскую компанию, добросовестно платите налоги, но уже более полугода живете во Вроцлаве или Берлине, арендуете квартиру, медицинское страхование , ходите к местному врачу и пьете кофе в любимом кафе возле дома. И вдруг получаете письмо от налоговой службы Польши или Германии с требованием задекларировать доходы и уплатить налог в размере до 30−45%.

Для украинской налоговой вы — резидент Украины. Для европейской — человек, который фактически проживает и работает на его территории. Обе страны считают вас своим налогоплательщиком, и каждая претендует на свою долю.

Именно так на практике возникает двойное налогообложение — не по недобросовестности плательщика, а по разным подходам государств к определению налогового резидентства. Ключ к тому, чтобы не платить налоги дважды — определить налоговое резидентство. Это формальный юридический статус, определяющий, где человек должен платить свои налоги. Итак, как его определить?

183-дневное правило — базовый стандарт

В большинстве стран (Польша, Германия, Испания, Чехия, страны ЕС) лицо считается налоговым резидентом, если находится на территории страны более 183 дней в течение календарного года. Это самый распространенный, но не единственный критерий.

К примеру, если украинец переехал в Польшу в январе и пересек отметку 184 дня, польская налоговая может признать его налоговым резидентом Польши, даже если у него еще остается официальная регистрация в Украине.

Центр жизненных интересов

Это комплексный показатель. Налоговая оценивает, где проживает ваша семья, где учатся дети, где находится основная недвижимость или основной источник дохода. Некоторые страны (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Великобритания) руководствуются этой логикой. Так, условный ІТ-фрилансер из Украины может провести менее 183 дней в Германии, но если он снимает квартиру, платит за нее, имеет контракт с местной компанией, то немецкая налоговая может считать его резидентом.

Контракты, документы, формальности

В некоторых юрисдикциях каждый из этих факторов может быть важным:

жилье, зарегистрированное на ваше имя;

семья, живущая с вами в стране;

рабочий контракт или бизнес-структура;

социальные и медицинские страхования;

обучение;

доход на местные счета.

Доказательная база: чем подтвердить статус?

Для взаимодействия с налоговыми органами слов недостаточно. Налоговая служба требует доказательств. Вот ключевые документы:

Справка о налоговом резидентстве. Это официальный документ от налоговой службы страны, где вы считаете себя резидентом. В Украине ее можно получить через электронный кабинет налогоплательщика. Декларации о доходах в обеих странах. Если вы получали доход в разных странах, лучше предоставить декларации, где видно, какие именно суммы облагались налогом в каждой юрисдикции. Квитанции, выписки из счетов и декларации с отметками фискальных органов другого государства. Косвенные доказательства. Договоры аренды жилья, справки из детских садов или школ об обучении детей, счета за коммунальные услуги, медицинские страховки.

Настоящие «маленькие детали» решают великие дела. Налоговая может запросить даже штампы в паспорте о пересечении границы, договорах страхования, документах о семейных связях, арендных соглашениях или счетах за коммунальные услуги.

Типичные спорные ситуации и роль соглашений об избежании двойного налогообложения

Анализ дискуссий на форуме Finance.ua позволяет выделить три типичных сценария, где возникают проблемы:

1. ФЛП, работающий дистанционно в Польше

Если вы ФЛП в Украине и работаете дистанционно, например, во Вроцлаве, Польша может считать вас своим налоговым резидентом, если вы находитесь там более 183 дней или имеете центр жизненных интересов (семья, жилье, экономические связи). В случае признания резидентом Польши, ваш мировой доход подпадает под местное налогообложение (PIT от 12% до 32%).

Украина и Польша имеют Соглашение об избежании двойного налогообложения (с 1993 г.), которое определяет, где и в какой форме должен уплачиваться налог. Применяется метод зачисления налога, когда налог, уплаченный в Польше, уменьшает украинское налоговое обязательство.

Пользователи форума советуют не просто ссылаться на Соглашение, а доказывать, что ваш ФЛП является частью экономики Украины (счета в украинских банках, контракты с украинскими заказчиками, уплата налогов в Украине.

2. Синхронное резидентство (Ловушка центра интересов)

Иногда обе страны могут считать вас одновременно резидентом. К примеру, мужчина работает в Украине или дистанционно на украинскую компанию, а семья с детьми живет в Германии. Международные соглашения применяют tie-breaker rules (решающие правила), определяющие резидентство по последовательности критериев:

постоянное жилье;

центр жизненных интересов (личные и экономические связи);

обычное место жительства;

национальность.

К примеру, если у вас собственная квартира в Украине, а в Германии — временная аренда, преимущественно резидентство будет определяться в пользу Украины. Практически доказать «центр интересов» можно через документы: контракты, уплата налогов, членство в социальных программах, счета, детский сад или школу.

3. Социальные выплаты и зарубежные счета

Многие украинцы получают социальные выплаты за границей (например, немецкий Bürgergeld или польские программы поддержки). В Украине большинство таких пособий налогом не облагаются

Но с 2024—2025 годов Украина получает данные о счетах граждан за границей через Common Reporting Standard (CRS). Поэтому следует задекларировать эти средства как не облагаемый налогом доход. Это не создает налоговую нагрузку, но формально «легализует» наличие зарубежных средств и уменьшает риск претензий от ГНС.

Роль Соглашений об избежании двойного налогообложения (DTT) 2026 года

Соглашения об избежании двойного налогообложения (Double Taxation Treaties, DTT) — это международные договоры между двумя странами, которые определяют, какие доходы и где подлежат налогообложению, чтобы человек или компания не платила налоги дважды на один и тот же доход. Для украинцев за границей эти соглашения работают как своего рода налоговый «судебный иммунитет».

Соглашение четко определяет, какая страна имеет первое право на налог для каждого вида дохода. Обычно это страна, где фактически получен или заработан доход, например, страна, где вы находитесь физически и оказываете услуги. Если вы работаете дистанционно из Польши на украинскую компанию, Польша может претендовать на налогообложение, но Соглашение определяет, что основной налог может уплачиваться в Украине по ставке ФЛП или НДФЛ, а Польша по правилам местного резидентства.

Чтобы избежать двойной уплаты, Соглашения предусматривают два основных метода:

Метод освобождения с прогрессией — доход, облагаемый налогом за границей, не прибавляется к базе налога в Украине, но учитывается в случае определения ставки.

Метод зачисления (credit method) — налог, уплаченный за границей, уменьшает украинское налоговое обязательство.

Пример: если вы уплатили 15% налога в Германии, а в Украине ставка НДФЛ 18%, вы платите только разницу в 3%, а не весь налог заново.

Соглашения также гарантируют, что налоговые органы не могут облагать иностранца более высокими ставками, чем местных граждане в подобных условиях. К примеру, если украинский резидент работает в Чехии, эта страна не имеет права устанавливать для него ставку выше, чем для чехов на тех же условиях. Это позволяет украинцам получить справедливый налоговый режим и защищает от налоговых ловушек во время переезда или дистанционной работы.

Практические советы, как минимизировать налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов

Определите свой статус до подачи декларации. Проанализируйте, где вы провели больше времени и где ваша семья. Если вы планируете возвращаться, держитесь за украинское резидентство. Используйте Соглашения об избежании двойного налогообложения: У Украины есть такие договоры с более чем 70 странами. Это ваш законный способ не платить дважды. Любая иностранная бумажка для украинской налоговой должна быть официально переведена. Без этого перезачет налога невозможен. Важно помнить, что Соглашения часто касаются только НДФЛ. Военный сбор часто приходится платить в Украине в любом случае, поскольку считается целевым сбором, а не классическим налогом на доход. Проконсультируйтесь с юристами обеих стран. Правила в ЕС меняются каждый год. То, что работало для беженцев в 2022-м, может не работать в 2026-м.

Живые примеры стран

Польша: 183 дня и центр жизненных интересов — стандартные основания. Если вы арендуете квартиру, имеете семью или основной доход — могут признать вас резидентом налога.

183 дня и центр жизненных интересов — стандартные основания. Если вы арендуете квартиру, имеете семью или основной доход — могут признать вас резидентом налога. Германия: внимательно относится к жилищным и социальным связям — даже если вы провели 170 дней, но арендуете квартиру и имеете контракт — могут признать вас налоговым резидентом.

внимательно относится к жилищным и социальным связям — даже если вы провели 170 дней, но арендуете квартиру и имеете контракт — могут признать вас налоговым резидентом. США: отдельный механизм Substantial Presence Test — 31 день текущего года + определенная сумма дней за два предыдущих года может считать вас налоговым резидентом США для налога на доходы.

Вывод

Учитывайте, что законодательство каждой страны уникальное, поэтому нужно локально уточнять, сколько и какие именно из вышеперечисленных критериев являются основанием для признания вас налоговым резидентом той или иной страны и причиной для обращения внимания на вас органов контроля. В том числе и сроки возникновения резидентства после получения статуса временной защиты.

