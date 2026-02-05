Мошенники массово рассылают фейковые сообщения о соцвыплатах Сегодня 14:36 — Личные финансы

Мошенники рассылают СМС с фишинговыми ссылками

На фоне сложной ситуации с тепло- и электроснабжением в Украине активизировались мошенники. Они распространяют сообщения о якобы новых социальных или международных выплатах, которых на самом деле не существует.

Детальнее об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Там отметили, что цель таких схем — получить доступ к персональным и банковским данным и выкрасть деньги.

Как работает схема обмана

Мошенники создают фейковые сообщения от имени «государственных органов» или «международных организаций».

В таких сообщениях содержатся ссылки на поддельные сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы.

внешне напоминающие официальные ресурсы. Пользователей просят ввести персональные данные или реквизиты банковских карт, после чего эти данные используются для кражи денег.

Как обезопасить себя

Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS и не вводить личную или платежную информацию на неизвестных сайтах.

Информацию о социальных выплатах следует проверять исключительно на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua.

Также не следует распространять непроверенные сообщения, даже если их присылают знакомые.

Если вы уже перешли по подозрительной ссылке или ввели свои данные, необходимо как можно скорее обратиться в полицию — в ближайшее отделение, по номеру 112 или через сайт Киберполиции.

Ранее Finance.ua сообщал , что 66% украинцев в 2025 году сталкивались с кибермошенниками.

