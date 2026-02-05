0 800 307 555
ру
Мошенники массово рассылают фейковые сообщения о соцвыплатах

Личные финансы
Мошенники рассылают СМС с фишинговыми ссылками
На фоне сложной ситуации с тепло- и электроснабжением в Украине активизировались мошенники. Они распространяют сообщения о якобы новых социальных или международных выплатах, которых на самом деле не существует.
Детальнее об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.
Там отметили, что цель таких схем — получить доступ к персональным и банковским данным и выкрасть деньги.

Как работает схема обмана

  • Мошенники создают фейковые сообщения от имени «государственных органов» или «международных организаций».
  • В таких сообщениях содержатся ссылки на поддельные сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы.
  • Пользователей просят ввести персональные данные или реквизиты банковских карт, после чего эти данные используются для кражи денег.
Как обезопасить себя

  • Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS и не вводить личную или платежную информацию на неизвестных сайтах.
  • Информацию о социальных выплатах следует проверять исключительно на официальных ресурсах государственных органов с доменом gov.ua.
  • Также не следует распространять непроверенные сообщения, даже если их присылают знакомые.
Если вы уже перешли по подозрительной ссылке или ввели свои данные, необходимо как можно скорее обратиться в полицию — в ближайшее отделение, по номеру 112 или через сайт Киберполиции.
Ранее Finance.ua сообщал, что 66% украинцев в 2025 году сталкивались с кибермошенниками.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
