Мошенники маскируются под Нацбанк: регулятор предупредил о фишинговой атаке
Национальный банк Украины зафиксировал новую волну фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения НБУ.
Регулятор призывает граждан и бизнес быть внимательными и не взаимодействовать с подозрительной корреспонденцией.
О чем идет речь
По данным НБУ, мошенническая кампания предусматривает рассылку писем с вредоносными вложениями. В сообщениях злоумышленники имитируют официальные обращения, в частности, от имени Департамента финансового мониторинга, и требуют предоставить документы.
Письма поступают с разных электронных адресов, а в подписи указывается вымышленное лицо, якобы специалист Национального банка.
НБУ призывает не открывать вложения и ссылки
В регуляторе отмечают: открытие вложенных файлов или переход по ссылкам из таких писем может привести к заражению устройств вредоносным программным обеспечением или похищению данных.
Гражданам и учреждениям советуют сразу удалять подобные сообщения и не отвечать на них.
Национальный банк подчеркивает, что для официальной электронной переписки его работники используют исключительно корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua. Любые сообщения по другим адресам не являются официальными и могут носить мошеннический характер.
В случае сомнений в подлинности письма НБУ советует проверять информацию через официальные каналы связи регулятора.
