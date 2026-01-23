0 800 307 555
Мошенники маскируются под Нацбанк: регулятор предупредил о фишинговой атаке

Фишинговая рассылка якобы от имени НБУ может поступить на электронную почту
Национальный банк Украины зафиксировал новую волну фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения НБУ.
Регулятор призывает граждан и бизнес быть внимательными и не взаимодействовать с подозрительной корреспонденцией.

О чем идет речь

По данным НБУ, мошенническая кампания предусматривает рассылку писем с вредоносными вложениями. В сообщениях злоумышленники имитируют официальные обращения, в частности, от имени Департамента финансового мониторинга, и требуют предоставить документы.
Письма поступают с разных электронных адресов, а в подписи указывается вымышленное лицо, якобы специалист Национального банка.

НБУ призывает не открывать вложения и ссылки

В регуляторе отмечают: открытие вложенных файлов или переход по ссылкам из таких писем может привести к заражению устройств вредоносным программным обеспечением или похищению данных.
Гражданам и учреждениям советуют сразу удалять подобные сообщения и не отвечать на них.
Национальный банк подчеркивает, что для официальной электронной переписки его работники используют исключительно корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua. Любые сообщения по другим адресам не являются официальными и могут носить мошеннический характер.
В случае сомнений в подлинности письма НБУ советует проверять информацию через официальные каналы связи регулятора.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
