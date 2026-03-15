0 800 307 555
ру
Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla

Технологии&Авто
36
Легендарная модель Toyota Corolla, которая уже много лет входит в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в мире, из-за инфляции за последние 10 лет подорожала в Японии на 40−60%.
Об этом пишет издание Carcoops.
По данным Nikkei Asia, минимальная стоимость Toyota Corolla взлетела с 1,45 млн иен (примерно 9145 долларов США по текущему обменному курсу) в 2015 году до 2,28 млн иен (14 380 долларов США) в 2025-м.
Таким образом, на родине автомобиль подорожал более чем на 57%.
В Украине новая Toyota Corolla 2025−2026 годов выпуска стоит от 1 015 000 до 1 540 000 грн в зависимости от комплектации (Live, Active, Lounge, Style) и двигателя (1.6 л бензин или 1.8 л гибрид).
Базовые версии с механикой дешевле, в то время как гибридные варианты с вариатором (e-CVT) предлагаются по более высокой цене.
Как известно, Toyota Corolla заняла третье место в рейтинге самых продаваемых автомобилей на мировом рынке в 2025 году.
По итогам прошлого года продажи семейства Corolla сократились в годовом выражении на 9,2%: в Азии падение продаж составило 14,3%, в Европе — 12%, а в США модель, напротив, показала рост на 1,7%.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems