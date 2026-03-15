Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla Сегодня 02:02 — Технологии&Авто

Легендарная модель Toyota Corolla, которая уже много лет входит в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в мире, из-за инфляции за последние 10 лет подорожала в Японии на 40−60%.

Об этом пишет издание Carcoops.

По данным Nikkei Asia, минимальная стоимость Toyota Corolla взлетела с 1,45 млн иен (примерно 9145 долларов США по текущему обменному курсу) в 2015 году до 2,28 млн иен (14 380 долларов США) в 2025-м.

Таким образом, на родине автомобиль подорожал более чем на 57%.

В Украине новая Toyota Corolla 2025−2026 годов выпуска стоит от 1 015 000 до 1 540 000 грн в зависимости от комплектации (Live, Active, Lounge, Style) и двигателя (1.6 л бензин или 1.8 л гибрид).

Базовые версии с механикой дешевле, в то время как гибридные варианты с вариатором (e-CVT) предлагаются по более высокой цене.

Как известно, Toyota Corolla заняла третье место в рейтинге самых продаваемых автомобилей на мировом рынке в 2025 году.

По итогам прошлого года продажи семейства Corolla сократились в годовом выражении на 9,2%: в Азии падение продаж составило 14,3%, в Европе — 12%, а в США модель, напротив, показала рост на 1,7%.

