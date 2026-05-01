iPhone могут существенно вырасти в цене из-за ИИ Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Из-за роста цен на память смартфоны тоже подорожают. По оценкам аналитиков, уже через несколько лет затраты на эти компоненты могут занимать почти половину себестоимости iPhone.

Почему память стремительно дорожает

Главный драйвер — резкий рост спроса на Dram и Nand со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом. Именно этот сегмент активно выкупает объемы производителей, что приводит к дефициту и повышению цен.

Если в 2024 году память занимала всего около 7% себестоимости iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max, то уже в более новых моделях этот показатель растет. К примеру, в iPhone 17 Pro затраты на память оценивают примерно в 10%.

Еще несколько лет назад Apple платила около $17 за 8 ГБ оперативной памяти и $22 за 256 ГБ флэш-памяти. Однако ситуация меняется — рынок еще не достиг пика цен.

Как это повлияет на цены iPhone

По прогнозам, к 2027 году расходы на память могут возрасти с менее чем $40 до более чем $250 на один смартфон. Это означает увеличение более чем на 350% и потенциально до 45% в структуре себестоимости устройства.

Проблема в том, что производители не успевают быстро наращивать объемы: практически весь производимый ресурс уже распродан. В таких условиях переговорные позиции компаний типа Apple ослабевают — получить скидки становится гораздо сложнее.

В результате производители смартфонов оказываются перед выбором: повышать цены для конечных покупателей или сокращать собственную маржу. Окончательные решения станут понятны ближе к релизам новых поколений iPhone.

В общем, рынок памяти превращается в ключевое ограничение для всей индустрии. Если спрос со стороны ИИ останется высоким, подорожание смартфонов выглядит неизбежным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.