Xiaomi планирует запуск продаж автомобилей в Европе в 2027 году Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Xiaomi официально очертила временные рамки выхода своих электромобилей на европейский рынок. После продолжительных анонсов и стратегических заявлений компания подтвердила, что старт продаж в Европе запланирован на вторую половину 2027 года.

Речь идет об одном из ключевых этапов расширения бизнеса Xiaomi, активно трансформируемого из производителя электроники в полноценного игрока автомобильной индустрии. Выход на европейский рынок рассматривается как стратегический шаг для глобального масштабирования бренда.

Ставка на премиум

На первом этапе Xiaomi планирует вывести на европейский рынок свои более дорогие и технологически продвинутые модели. Компания ориентируется на наиболее экономически развитые страны, где спрос на электромобили стабильно высок и быстро растет.

Такой подход позволит бренду закрепиться в сегменте, где важные инновации, запас хода, программное обеспечение и интеграция цифровых сервисов — сильные стороны Xiaomi. Более бюджетные модели появятся позже, когда компания укрепит позиции и расширит дилерскую и сервисную сеть.

Планы относительно правого руля

Отдельно Xiaomi подтвердила планы по производству автомобилей с правым расположением руля. Старт такого производства ожидается в начале 2028 года.

Это откроет путь на рынки, где такая конфигурация стандартная. Среди наиболее вероятных направлений аналитики называют Великобританию, хотя официального перечня стран компания пока не раскрывает.

Амбициозные цели на внутреннем рынке

Перед выходом в Европу Xiaomi намерена значительно усилить свои позиции в Китае. В 2026 году компания планирует реализовать около 550 тысяч автомобилей, что существенно больше, чем около 400 тысяч годом ранее.

Ключевую роль в этом росте сыграет модель Xiaomi YU7, которая должна стать одним из драйверов продаж. Одновременно компания работает над расширением своей модельной линейки, что позволит ей охватить более широкую аудиторию и различные ценовые сегменты.

Конкуренция на рынке электромобилей

Выход Xiaomi на европейский рынок означает ужесточение конкуренции в сегменте электрокаров, где уже активно работают как традиционные автопроизводители, так и новые технологические бренды.

Европа остается одним из самых перспективных регионов для электромобилей благодаря жестким экологическим нормам, государственным программам поддержки и быстрому развитию зарядной инфраструктуры.

В таких условиях Xiaomi делает ставку на собственные технологии, программное обеспечение и интеграцию с экосистемой устройств, что может стать ключевым конкурентным преимуществом.

Что это значит для рынка

Запуск продаж в 2027 году станет тестом для Xiaomi как автомобильного бренда за пределами Китая. Если компаниям удастся успешно закрепиться в Европе, это может существенно изменить баланс сил на глобальном рынке электромобилей.

До сих пор Xiaomi действовала постепенно: сначала укрепляла свои позиции в Китае, затем в премиум-сегменте в Европе, и только потом расширяла присутствие в других странах и запускала более доступные модели. Эта стратегия свидетельствует о долгосрочных амбициях компании в мировой автомобильной промышленности.

