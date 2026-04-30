Meta будет поставлять энергию из космоса для своих дата-центров 30.04.2026, 00:29

Meta заключила соглашение с Overview Energy для сбора солнечной энергии для своих дата-центров.

Об этом пишет Tech Crunсh.

Контракт с Overview Energy

Meta подписала соглашение со стартапом Overview Energy о получении солнечной энергии из космоса для питания своих дата-центров для искусственного интеллекта в ночное время. Специально для контракта с Meta стартап Overview разработал совершенно новую метрику, которую назвали «мегаватт-фотоны».

Идея состоит в том, что спутники Overview будут собирать солнечную энергию непосредственно в космосе, будут превращать ее в ближний инфракрасный свет и направлять широким лучом в большие наземные солнечные фермы. Наземные панели, в свою очередь, будут генерировать из этого света электричество. Meta ожидает получить до 1 гигаватта мощностей.

Потребность в вычислительных мощностях значительно выросла

В частности, в 2024 году дата-центры Meta потребили более 18 000 гигаватт-часов электроэнергии, что достаточно для питания 1,7 млн ​​американских домов. Более того, для работы ночью солнечные электростанции нуждаются в дорогостоящих аккумуляторах или использовании ископаемого топлива.

Подписание соглашения обеспечивает альтернативное решение проблемы. Первый спутник планируется запустить в январе 2028 года на низкую околоземную орбиту для первой трансляции энергии из космоса. Уже с 2030 года Overview планирует запустить 1000 космических аппаратов на геосинхронную орбиту. Этот флот сможет охватить около трети планеты, обеспечивая энергией территории от Западного побережья США до Западной Европы.

