Meta будет поставлять энергию из космоса для своих дата-центров

Meta подписала соглашение со стартапом Overview Energy о получении солнечной энергии из космоса для питания своих дата-центров для искусственного интеллекта в ночное время. Специально для контракта с Meta стартап Overview разработал совершенно новую метрику, которую назвали «мегаватт-фотоны».
Идея состоит в том, что спутники Overview будут собирать солнечную энергию непосредственно в космосе, будут превращать ее в ближний инфракрасный свет и направлять широким лучом в большие наземные солнечные фермы. Наземные панели, в свою очередь, будут генерировать из этого света электричество. Meta ожидает получить до 1 гигаватта мощностей.
Потребность в вычислительных мощностях значительно выросла
В частности, в 2024 году дата-центры Meta потребили более 18 000 гигаватт-часов электроэнергии, что достаточно для питания 1,7 млн американских домов. Более того, для работы ночью солнечные электростанции нуждаются в дорогостоящих аккумуляторах или использовании ископаемого топлива.
Подписание соглашения обеспечивает альтернативное решение проблемы. Первый спутник планируется запустить в январе 2028 года на низкую околоземную орбиту для первой трансляции энергии из космоса. Уже с 2030 года Overview планирует запустить 1000 космических аппаратов на геосинхронную орбиту. Этот флот сможет охватить около трети планеты, обеспечивая энергией территории от Западного побережья США до Западной Европы.