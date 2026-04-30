0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Meta будет поставлять энергию из космоса для своих дата-центров

Технологии&Авто
17
Meta заключила соглашение с Overview Energy для сбора солнечной энергии для своих дата-центров.
Об этом пишет Tech Crunсh.

Контракт с Overview Energy

Meta подписала соглашение со стартапом Overview Energy о получении солнечной энергии из космоса для питания своих дата-центров для искусственного интеллекта в ночное время. Специально для контракта с Meta стартап Overview разработал совершенно новую метрику, которую назвали «мегаватт-фотоны».
Идея состоит в том, что спутники Overview будут собирать солнечную энергию непосредственно в космосе, будут превращать ее в ближний инфракрасный свет и направлять широким лучом в большие наземные солнечные фермы. Наземные панели, в свою очередь, будут генерировать из этого света электричество. Meta ожидает получить до 1 гигаватта мощностей.

Потребность в вычислительных мощностях значительно выросла

В частности, в 2024 году дата-центры Meta потребили более 18 000 гигаватт-часов электроэнергии, что достаточно для питания 1,7 млн ​​американских домов. Более того, для работы ночью солнечные электростанции нуждаются в дорогостоящих аккумуляторах или использовании ископаемого топлива.
Подписание соглашения обеспечивает альтернативное решение проблемы. Первый спутник планируется запустить в январе 2028 года на низкую околоземную орбиту для первой трансляции энергии из космоса. Уже с 2030 года Overview планирует запустить 1000 космических аппаратов на геосинхронную орбиту. Этот флот сможет охватить около трети планеты, обеспечивая энергией территории от Западного побережья США до Западной Европы.
По материалам:
vctr.media
MetaСолнечная энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems