Украинский рынок электроавтомобилей пострадал от ограничений Китая Сегодня 17:44 — Технологии&Авто

Китай ввел новое регуляторное ограничение: автомобиль должен находиться на регистрации в Китае не менее шести месяцев перед экспортом.

«В Китае появились регуляторные ограничения в части экспорта автомобилей, зарегистрированных на физических лиц. И сейчас есть требование, чтобы они пробыли минимум шесть месяцев на территории Китая. После этого их можно экспортировать в третьи страны», — рассказал руководитель центра Ощадбанка по работе с партнерами по кредитованию Александр Мришук.

По его словам, дилерские центры, реализующие электромобили из Китая, распродают прошлогодние запасы и ожидают новых партий автомобилей.

«Мы увидим через несколько месяцев, как изменится рынок электро: привезут ли сюда электромобили, которые уже будут фактически использованы с минимальными пробегами в 1000—2000 км, — отметил Александр Мришук. — И тогда, возможно, будет оживление в сегменте подержанных электромобилей, в том числе с привлечением банковского финансирования».

Правило 180 дней вступило в силу 1 января 2026 года: машины, зарегистрированные в Китае менее полугода, не могут получить экспортную лицензию без официального подтверждения от производителя.

Руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев ожидает появления официальных импортеров и дистрибьюторов китайских электромобилей. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что небольшое оживление в этом сегменте есть», — добавил банкир.

Фінансовий тиждень

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.