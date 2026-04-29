Конфликт на Ближнем Востоке ударил по ценам на электронику

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал перебои с поставками ключевых сырьевых материалов и привел к росту цен на печатные платы (PCB), которые используются почти во всех электронных устройствах от смартфонов и компьютеров до серверов для искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.
Нарушение цепей поставок стало дополнительным вызовом для производителей электроники, уже сталкивающихся с ростом стоимости памяти. Конфликт с участием Ирана также негативно повлиял на поставки пластика и нефтепродуктов.
В начале апреля Иран нанес удар по нефтехимическому комплексу в Джубайле (Саудовская Аравия), что привело к остановке производства высокочистой полифениленэфирной смолы (PPE). Этот материал является ключевым компонентом для производства ламинатов печатных плат.
Компания SABIC, обеспечивающая около 70% мирового производства PPE и работающая на этом комплексе, пока не возобновила производство. Это существенно ограничило глобальное предложение материала. Дополнительная поставка в регионе осложняется перебоями в судоходстве в Персидском заливе.

Рост цен на PCB

Цены на печатные платы начали расти еще в конце прошлого года на фоне повышенного спроса на серверы искусственного интеллекта. С марта темпы роста ускорились из-за попыток производителей сформировать запасы сырья.
В апреле цены на PCB выросли до 40% по сравнению с мартом, отмечают аналитики Goldman Sachs. По их оценкам, поставщики облачных сервисов готовы принимать дальнейшее повышение цен из-за ожиданий дефицита продукции в ближайшие годы.

Дефицит сырья

Помимо PPE, на рынке наблюдается нехватка стекловолокна и медной фольги.
Цены на медную фольгу с начала года выросли примерно на 30%, причем основной рост пришелся на март. Медь составляет около 60% себестоимости материалов в производстве PCB.

Реакция производителей

Южнокорейская компания Daeduck Electronics, среди клиентов которой Samsung Electronics, SK Hynix и AMD, уже ведет переговоры с клиентами по повышению цен.
По словам одного из топ-менеджеров компании, приоритет сместился с работы с клиентами на взаимодействие с поставщиками. Срок ожидания химических материалов, в том числе эпоксидной смолы, вырос с трех до 15 недель.
Китайская компания Victory Giant Technology, поставщик PCB для Nvidia, также предупредила о возможном дальнейшем росте цен на ключевые материалы, включая смолы и медь.

Прогнозы рынка

По оценкам аналитиков, глобальный рынок печатных плат может вырасти на 12,5% и достигнуть $95,8 млрд. в 2026 году.
Стоимость многослойных PCB составляет около 1394 юаней (примерно $204) за квадратный метр, в то время как высокотехнологичные решения для AI-серверов могут стоить до 13 475 юаней.
По материалам:
Finance.ua
ИранТехника
