0 800 307 555
ру
Человекоподобные роботы будут заниматься транспортировкой багажа в аэропорту Токио

Технологии&Авто
3
Робот выполняет базовые операции по перемещению грузов и взаимодействию с инфраструктурой аэропорта
Авиакомпания Japan Airlines объявила о запуске пилотного проекта с использованием человекоподобных роботов в аэропорту Ханеда.
Инициатива направлена ​​на снижение нагрузки на персонал на фоне роста пассажиропотока и дефицита рабочей силы.
Роботов привлекут для перемещения багажа и грузов в зоне взлетно-посадочных операций. Проект реализуется совместно с GMO Internet Group и рассчитан до 2028 года.

Роботы как ответ на кадровый дефицит

На демонстрации для СМИ была представлена ​​130-сантиметровая работа производства Unitree Robotics. Он выполнял базовые операции по перемещению грузов и взаимодействию с инфраструктурой аэропорта.
Президент JAL Ground Service Эситеру Судзуки отметил, что внедрение роботов позволит снизить физическую нагрузку на сотрудников и повысить эффективность работы. В то же время ключевые задачи, связанные с безопасностью, по-прежнему останутся за людьми.

Туризм в Японии

Аэропорт Ханеда ежегодно обслуживает более 60 млн. пассажиров, и нагрузка на персонал продолжает расти. По данным Национальной туристической организации Японии, за первые два месяца 2026 года Японию посетили более 7 млн. туристов.
Рост туризма усугубляет структурную проблему, связанную с сокращением и старением населения. По оценкам, стране понадобится более 6,5 млн. иностранных работников к 2040 году для поддержки экономики.
Представители индустрии отмечают, что несмотря на высокий уровень автоматизации аэропортов, многие процессы по-прежнему зависят от ручного труда. В будущем роботы могут взять на себя дополнительные задачи, в частности, уборку салонов самолетов и логистические операции, считают эксперты.
По материалам:
incrypted
РоботыТехнологии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems