Человекоподобные роботы будут заниматься транспортировкой багажа в аэропорту Токио

Робот выполняет базовые операции по перемещению грузов и взаимодействию с инфраструктурой аэропорта

Авиакомпания Japan Airlines объявила о запуске пилотного проекта с использованием человекоподобных роботов в аэропорту Ханеда.

Инициатива направлена ​​на снижение нагрузки на персонал на фоне роста пассажиропотока и дефицита рабочей силы.

Роботов привлекут для перемещения багажа и грузов в зоне взлетно-посадочных операций. Проект реализуется совместно с GMO Internet Group и рассчитан до 2028 года.

Роботы как ответ на кадровый дефицит

На демонстрации для СМИ была представлена ​​130-сантиметровая работа производства Unitree Robotics. Он выполнял базовые операции по перемещению грузов и взаимодействию с инфраструктурой аэропорта.

Президент JAL Ground Service Эситеру Судзуки отметил, что внедрение роботов позволит снизить физическую нагрузку на сотрудников и повысить эффективность работы. В то же время ключевые задачи, связанные с безопасностью, по-прежнему останутся за людьми.

Туризм в Японии

Аэропорт Ханеда ежегодно обслуживает более 60 млн. пассажиров, и нагрузка на персонал продолжает расти. По данным Национальной туристической организации Японии, за первые два месяца 2026 года Японию посетили более 7 млн. туристов.

Рост туризма усугубляет структурную проблему, связанную с сокращением и старением населения. По оценкам, стране понадобится более 6,5 млн. иностранных работников к 2040 году для поддержки экономики.

Представители индустрии отмечают, что несмотря на высокий уровень автоматизации аэропортов, многие процессы по-прежнему зависят от ручного труда. В будущем роботы могут взять на себя дополнительные задачи, в частности, уборку салонов самолетов и логистические операции, считают эксперты.

