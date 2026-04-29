Крупнейший кроссовер Volkswagen на 500 сил вышел на рынок (фото)
— Технологии&Авто
Volkswagen представил новый ID Era 9X — первая модель в линейке, созданной совместно с концерном SAIC. Недорогой семейный кроссовер получил электрифицированные установки мощностью до 510 сил.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Большой кроссовер Volkswagen ID. Era 9X поступает в продажу в Китае по цене от 309 800 до 359 800 юаней ($45 400 — $52 700) — на уровне VW Tiguan в богатой комплектации.
Новинка стала крупнейшим кроссовером бренда и объединила большие габариты, премиальную оснастку и гибридную силовую установку с общим запасом хода более 1600 км.
Что известно о дизайне и оснащении
Новый Volkswagen ID. Era 9X имеет длину 5,2 м и ширину 2 м, что делает его самым крупным кроссовером марки. Модель получила сдержанный дизайн с массивным капотом и узкой светодиодной оптикой.
В салоне установили узкую цифровую приборную панель, два 15,6-дюймовых сенсорных дисплея, проекционный экран на лобовое стекло и 21,4-дюймовый монитор для пассажиров второго ряда.
Кроссовер дебютировал в шестиместном исполнении. Все сиденья имеют подогрев, а кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа.
Объем багажника составляет:
- 210 л — с тремя рядами сидений;
- 1014 л — со сложенным третьим рядом.
В оснащение также вошли:
- панорамная крыша;
- холодильник;
- аудиосистема с 27 динамиками;
- система полуавтономного движения;
- пневмоподвеска;
- управляемые задние колеса.
Характеристики и запас хода
Volkswagen ID. Era 9X представили в двух полноприводных плагин-гибридных версиях. Обе оснащены 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами.
Мощность силовых установок составляет:
Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Заявленный расход горючего — 6,6 л на 100 км.
На выбор доступны батареи емкостью 51,1 кВт·ч и 65,2 кВт·ч.
Запас хода в электрическом режиме составляет:
- 347 км — для меньшей батареи;
- 406 км — для большей.
Суммарный запас хода на электротяге и бензине заявлен на уровне 1611−1651 км.
Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею до 80% за 16,5 минут.