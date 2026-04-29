Крупнейший кроссовер Volkswagen на 500 сил вышел на рынок (фото)

Volkswagen ID. Era 9X

Volkswagen представил новый ID Era 9X — первая модель в линейке, созданной совместно с концерном SAIC. Недорогой семейный кроссовер получил электрифицированные установки мощностью до 510 сил.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Большой кроссовер Volkswagen ID. Era 9X поступает в продажу в Китае по цене от 309 800 до 359 800 юаней ($45 400 — $52 700) — на уровне VW Tiguan в богатой комплектации.

Новинка стала крупнейшим кроссовером бренда и объединила большие габариты, премиальную оснастку и гибридную силовую установку с общим запасом хода более 1600 км.

Что известно о дизайне и оснащении

Новый Volkswagen ID. Era 9X имеет длину 5,2 м и ширину 2 м, что делает его самым крупным кроссовером марки. Модель получила сдержанный дизайн с массивным капотом и узкой светодиодной оптикой.

В салоне установили узкую цифровую приборную панель, два 15,6-дюймовых сенсорных дисплея, проекционный экран на лобовое стекло и 21,4-дюймовый монитор для пассажиров второго ряда.

Кроссовер дебютировал в шестиместном исполнении. Все сиденья имеют подогрев, а кресла первого и второго рядов оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа.

Объем багажника составляет:

210 л — с тремя рядами сидений;

1014 л — со сложенным третьим рядом.

В оснащение также вошли:

панорамная крыша;

холодильник;

аудиосистема с 27 динамиками;

система полуавтономного движения;

пневмоподвеска;

управляемые задние колеса.

Характеристики и запас хода

Volkswagen ID. Era 9X представили в двух полноприводных плагин-гибридных версиях. Обе оснащены 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами.

Мощность силовых установок составляет:

496 л.с.;

510 л.с.

Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Заявленный расход горючего — 6,6 л на 100 км.

На выбор доступны батареи емкостью 51,1 кВт·ч и 65,2 кВт·ч.

Запас хода в электрическом режиме составляет:

347 км — для меньшей батареи;

406 км — для большей.

Суммарный запас хода на электротяге и бензине заявлен на уровне 1611−1651 км.

Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею до 80% за 16,5 минут.

