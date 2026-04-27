BMW представила обновленный электрический флагман i7 (фото)

BMW i7

Компания BMW представила обновленный флагманский электрический седан BMW i7 модельного года 2027. Модель получила дизайн в стиле Neue Klasse, улучшенную автономность и масштабное технологическое обновление.

Дизайн и салон

Внешне BMW i7 сохранил фирменную решетку радиатора, однако ее сделали более широкой и более низкой, а также добавили LED-подсветку. Переднюю оптику переделали: основные фары перенесли ниже, в то время как узкие дневные ходовые огни расположили выше. Задняя часть также изменилась — модель получила удлиненные фонари и новый матовый логотип.

Главное обновление в салоне — система Panoramic iDrive, которая проектирует информацию вдоль нижней части лобового стекла. В центре установили 17,9-дюймовый дисплей, а переднему пассажиру впервые предусмотрели отдельный 14,6-дюймовый экран. Если система фиксирует, что водитель отвлекается, дисплей пассажира автоматически приглушается.

Для задних пассажиров сохранили 31,3-дюймовый Theatre Screen с разрешением 8K. Теперь он поддерживает сенсорное управление, имеет камеру для видеозвонков и разъем HDMI. Аудиосистема может включать в себя до 36 динамиков Bowers & Wilkins мощностью 1925 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Электроседан работает на новой программной платформе BMW Operating System X и использует голосовой помощник на базе Amazon Alexa.

Среди других обновлений:

новый руль и цифровое зеркало;

система Symbiotic Drive, которая отслеживает взгляд водителя и помогает удерживать автомобиль в полосе;

функция распознавания животных на дороге.

Характеристики BMW i7 2027

В новом i7 использован электропривод eDrive шестого поколения с батареей на 113 кВт·ч с цилиндрическими элементами. Плотность энергии возросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Запас хода по циклу WLTP превышает 720 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10 до 80% за 28 минут. Также модель поддерживает зарядный стандарт NACS, использующий Tesla, а пиковая мощность зарядки достигает 250 кВт.

Версия i7 60 xDrive развивает 536 л.с. (400 кВт), ускоряется до 97 км/ч за 4,6 секунды и может проехать более 563 км.

Базовая модификация i7 50 xDrive имеет 449 л.с. (335 кВт) и разгоняется до этой же скорости за 5,3 секунды.

Топовая i7 M 70 xDrive получила силовую установку на 680 л. и разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды при запасе хода до 686 км.

Модель оснащена адаптивной пневмоподвеской на двух осях, что должно обеспечивать комфорт и плавность движения при разных дорожных условиях.

Кроме того, BMW упростила электропроводку. Новая зональная архитектура сократила длину кабелей на 610 метров и сделала систему на 30% легче.

Цена

Новый BMW i7 модельного года 2027 года выйдет на рынок позже в этом году. Производство стартует в июле 2026 г. в Германии.

Цены будут составлять:

i7 50 xDrive — от €91 980;

i7 60 xDrive — от €107 770.

Для поклонников двигателей внутреннего сгорания предложат бензиновую версию 740 с 6-цилиндровым мотором мощностью 394 л.с. (294 кВт). Ее стартовая цена — €86 510.

Также в 2027 году BMW планирует представить гибридную версию 750e xDrive мощностью 483 л. (360 кВт), а также более мощную модификацию с двигателем V8.

