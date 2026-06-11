LinkedIn запускает новый маркетплейс для авторов контента Сегодня 22:14 — Технологии&Авто

LinkedIn запускает новый маркетплейс для авторов контента

LinkedIn объявила о запуске Creator Marketplace — новом инструменте в рекламной платформе для поиска релевантных креаторов для брендов.

Авторы контента могут добровольно предоставить брендам свои контактные данные и демонстрировать лучшие публикации. Рекламодатели, в свою очередь, смогут продвигать контент креаторов, в котором упоминаются их бренды, посредством рекламы или напрямую связываться с авторами для обсуждения других форматов сотрудничества, например выступлений на конференциях, сообщает Business Insider.

Чем маркетплейс отличается от YouTube, Meta и TikTok

В LinkedIn отметили, что их маркетплейс отличается от решений YouTube, Meta и TikTok тем, что фокусируется на экспертизе авторов в специфических, иногда узких бизнес-темах, а не на инфлюэнсерах с крупнейшими аудиториями.

«На других платформах вы можете заходить в маркетплейс с мыслью: „Какие самые низкие CPM я могу получить, если буду продвигать свой месседж через людей?“ Здесь же вы ищете не только крупных креаторов с заглавной буквы, но и экспертов и практиков в определенных областях, которые могут достоверно рассказать о своем опыте использования вашего продукта», — рассказала директор из продукта LinkedIn Сэм Коррао Кланон.

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LinkedIn также стремится убедить рекламодателей в своей экспертности в быстрорастущем ИИ-сегменте, поскольку бренды усиливают усилия по повышению видимости на таких платформах, как ChatGPT, Claude и Gemini.

Исследование, опубликованное на этой неделе SEO-компанией BrightEdge, показало, что LinkedIn составляет около трети (33%) источников, на которые ссылается ChatGPT во время ответов на how-to вопросы пользователей. По данным BrightEdge, Google AI Overviews LinkedIn цитируется в 22% случаев в ответах на такие запросы.

«Опытные B2B-маркетологи используют LinkedIn в качестве дополнительной платформы для своих собственных веб-сайтов», — сказал Даванг Шах, вице-президент LinkedIn по маркетингу.

Он добавил, что эти рекламодатели также осознают, что большинство покупателей бизнес-товаров и услуг сейчас относятся к возрастным группам миллениалов и поколения Z, и что эти группы клиентов обращаются к надежным источникам, таким как создатели, при исследовании своих решений.

«Самая ценная валюта в мире сейчас — это доверие», — сказал Шах.

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