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Как новый Kia Sportage изменит дизайн

Технологии&Авто
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Как новый Kia Sportage изменит дизайн
Как новый Kia Sportage изменит дизайн
Следующее поколение Kia Sportage впервые попало в объективы фотошпионов во время дорожных испытаний в Европе.
Невзирая на плотный камуфляж, прототип уже демонстрирует существенные изменения в дизайне, а дебют модели может состояться до старта модельного 2028 года.
Новый Sportage откажется от плавных и округлых форм нынешней модели в пользу более прямолинейного и агрессивного стиля. По предварительным данным, внешность кроссовера будет исполнена в духе современных Kia Seltos и Kia Telluride. Передняя часть станет более высокой и более вертикальной, а фары получат разделенную конструкцию. Основные блоки света расположены по краям широкой радиаторной решетки, которую дополняет массивная горизонтальная перемычка.
Также можно увидеть нижний воздухозаборник с центральным модулем датчиков и горизонтальными декоративными элементами. Кроме того, Sportage получит более плоскую поясную линию кузова, измененную форму передних стоек и более выразительные расширители колесных арок. В ходе тестов автомобиль был оснащен 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками.
Задняя часть прототипа почти полностью укрыта камуфляжем, однако видно, что номерной знак переместили ниже. Фонари также будут разделены: основные световые элементы останутся на привычном месте, тогда как указатели поворота, вероятно, расположат ближе к бамперу. В то же время не исключено, что такое решение временное и используется только на тестовом автомобиле.
В салоне удалось рассмотреть мультимедийную систему Pleos Connect, поддерживающую дисплеи диагональю 12,9, 14,6 или 17 дюймов. Также ожидаются цифровая приборная панель и упрощенный блок физических органов управления.
По предварительной информации, новый Kia Sportage разделит техническую основу со следующим поколением Hyundai Tucson. Кроссовер, вероятно, будет предложен с новыми гибридными и плагин-гибридными силовыми установками, которые должны обеспечить лучшую производительность и более высокую топливную эффективность.
По материалам:
mmr.ua
Авто
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