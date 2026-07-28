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Техногиганты сократили 140 000 рабочих мест на фоне рекордных инвестиций в ИИ

Технологии&Авто
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Американские технологические компании с начала 2026 года сократили около 140 тыс. рабочих мест, продолжая волну увольнений в отрасли. В то же время, затраты на развитие искусственного интеллекта достигли рекордных уровней.

Технологический сектор лидирует по количеству увольнений

Согласно анализу Financial Times, который базируются на корпоративной отчетности и данных компании Challenger, Gray & Christmas, на технологический сектор пришлось более трети всех объявленных сокращений в США за этот период. При этом Amazon, Oracle, Meta и Microsoft обеспечили 50 000 сокращений в отрасли, что составляет около 6% от общего количества корпоративных работников.
Масштабные сокращения рабочих мест стали нормой в Кремниевой долине после пандемии Covid-19, когда компании активно нанимали работников, рассчитывая на продолжающийся рост спроса на цифровые сервисы. С развитием искусственного интеллекта тенденция только усилилась.

Инвестиции в ИИ растут

Последние увольнения происходят на фоне рекордных инвестиций в технологию. Четыре крупнейших облачных провайдера — Amazon, Alphabet, Meta и Microsoft — в этом году планируют совокупно потратить $725 млрд на строительство дата-центров. Аналогично Oracle инвестирует $70 млрд в инфраструктуру для ИИ-клиентов, включая OpenAI. Аналитик RBC Риши Джалурия считает, что компании сокращают персонал, чтобы компенсировать чрезмерный наем в предыдущие годы и высвободить средства для инвестиций в ИИ.
Oracle в июне объявила об увольнении более 20 тысяч работников и одновременно столкнулась с ростом давления на финансовые показатели: в этом месяце агентство S&P снизило его кредитный рейтинг до уровня лишь на ступень выше «мусорного», сославшись на более слабый денежный поток и неопределенность по окупаемости инвестиций в ИИ.
Параллельно с инвестициями в искусственный интеллект технологические компании пересматривают структуру бизнесов, ранее считавших перспективными направлениями роста. В начале июля Microsoft сократила 4800 рабочих мест, преимущественно в игровом подразделении XBOX, фактически просмотрев стратегию спустя всего три года после приобретения Activision Blizzard за $75 млрд.

ИИ все чаще называют причиной сокращений

Некоторые компании честно объясняют сокращение ростом производительности благодаря ИИ. По данным Challenger, с мая 2023 года технологию упоминали как причину сокращения около 170 тысяч корпоративных рабочих мест.
В мае исполнительный директор Block Джек Дорси уволил почти половину из 10 тысяч сотрудников компании и сообщил в письме персоналу, что именно ИИ изменил требования к их численности. Следует отметить, что некоторые исследователи подвергают сомнению такие объяснения, полагая, что отсылка к искусственному интеллекту лишь «маскирует» ошибки руководства во время чрезмерного найма.
«Типичная позиция руководителей технологических компаний состоит в том, чтобы говорить о повышении эффективности благодаря ИИ, а не признавать, что они набрали слишком много людей, — сказал профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Энрико Моретти. — Это просто удобное оправдание».
Анализ FT показал, что компании, называвшие ИИ причиной сокращения рабочих мест, в течение 30 торговых дней после объявления отставали от индекса Nasdaq почти на 10%. Для компаний, объяснявших увольнение другими факторами, этот показатель составлял около 4%
Несмотря на масштабные увольнения в отрасли, ИИ-стартапы типа Anthropic и OpenAI наоборот активно расширяют штаты, частично компенсируя потери на рынке труда.
По материалам:
mezha.media
ИИРабота
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