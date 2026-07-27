Google расширяет доступность ИИ-ассистента Gemini Spark
Персональный ассистент Google на базе искусственного интеллекта Gemini Spark становится доступным большему числу пользователей. Компания объявила, что в США его включили в подписку Google AI Pro, а по миру — в Google AI Ultra.
Об этом сообщает Engadget.
Где ИИ-ассистент пока недоступен
Несмотря на расширенную доступность, ассистент пока недоступен в Европейской экономической зоне, а также в Швейцарии, Великобритании и Нигерии. Пользователям, находящимся за пределами США, для доступа к Spark придется платить от $100 за Google AI Ultra.
Что может ИИ-ассистент
Spark работает на базе модели Gemini 3.5 и глубоко интегрирован в сервисы Google Workspace. Ассистент может проверять электронную почту, расписание в календаре, сообщать о задачах, создавать черновики ответов, суммировать длинные электронные письма
и т. д.
Пользователи также могут использовать Spark для создания подробных отчетов в Google Документах на основе заметок к встречам и электронной почте и многое другое.
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