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Google расширяет доступность ИИ-ассистента Gemini Spark

Технологии&Авто
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Gemini Spark
Gemini Spark
Персональный ассистент Google на базе искусственного интеллекта Gemini Spark становится доступным большему числу пользователей. Компания объявила, что в США его включили в подписку Google AI Pro, а по миру — в Google AI Ultra.
Об этом сообщает Engadget.

Где ИИ-ассистент пока недоступен

Несмотря на расширенную доступность, ассистент пока недоступен в Европейской экономической зоне, а также в Швейцарии, Великобритании и Нигерии. Пользователям, находящимся за пределами США, для доступа к Spark придется платить от $100 за Google AI Ultra.

Что может ИИ-ассистент

Spark работает на базе модели Gemini 3.5 и глубоко интегрирован в сервисы Google Workspace. Ассистент может проверять электронную почту, расписание в календаре, сообщать о задачах, создавать черновики ответов, суммировать длинные электронные письма и т. д.
Spark работает на базе модели Gemini 3.5
Spark работает на базе модели Gemini 3.5
Пользователи также могут использовать Spark для создания подробных отчетов в Google Документах на основе заметок к встречам и электронной почте и многое другое.
По материалам:
mezha.media
ИИGoogleЧат бот
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