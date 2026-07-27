Intel показала рекордный за 15 лет рост выручки 27.07.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Акции Intel выросли более чем на 13% после публикации финансового отчета, в котором компания сообщила о скорейшем росте выручки за последние 15 лет. Основными факторами стали высокий спрос на чипы для персональных компьютеров, а также решения центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Financial Times.

Выручка превысила ожидания

Во втором квартале 2026 года выручка Intel достигла $16,1 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На текущий квартал производитель чипов прогнозирует выручку в диапазоне $15,8−16,8 млрд, что существенно превышает ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Компания постепенно восстанавливает свои позиции после нескольких лет. В числе прочего этому способствовала поддержка администрации Трампа, которая помогает Intel реализовать масштабную программу модернизации производства и вернуть статус ведущего американского производителя современных чипов.

Intel также сообщила об увеличении капитальных затрат на 2026 год с $18 млрд до $20 млрд и ожидает более высоких инвестиций к 2027-му для закупки нового производственного оборудования.

Акции достигали исторических максимумов

Акции Intel уже достигали исторических максимумов весной после сильного квартального отчета, однако за последний месяц потеряли около 25% стоимости из-за опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития бума вокруг ИИ. После публикации нового отчета котировки снова резко пошли вверх.

«Искусственный интеллект стимулирует беспрецедентный спрос на вычислительные мощности, и Intel имеет хорошие позиции для долгосрочного роста как в разработке чипов, так и в производстве», — заявил генеральный директор компании Лип-Бу Тан.

Больше всего выросли продажи процессоров и решений для ИИ

Основным драйвером роста Intel стал повышенный спрос на процессоры и корректировку цен. Выручка от продажи собственных продуктов достигла $15,1 млрд, когда аналитики ожидали около $13,6 млрд. Подразделение Intel Foundry также превзошло прогнозы по увеличению выручки на 31% до $5,8 млрд. В то же время особо сильные результаты показал бизнес, связанный с дата-центрами и искусственным интеллектом — здесь также превысило прогнозы рынка.

Несмотря на скорректированную чистую прибыль в $2,2 млрд, по стандартам GAAP Intel показала чистый убыток в $11 млрд. Компания объяснила это не ухудшением бизнеса, а особенностями бухгалтерского учета акций, связанных с ее инвестиционным соглашением с правительством США.

Intel ожидает дальнейшего роста рынка

Вместе с AMD и Arm компания ожидает дальнейшего роста спроса на CPU для AI inference — выполнения запросов с помощью уже обученных моделей искусственного интеллекта. Если на первом этапе развития ИИ доминировали графические процессоры, необходимые для обучения моделей, то теперь центральные процессоры играют все более важную роль в их практической работе. Накануне генеральный директор AMD Лиза Су повысила прогноз по объему мирового рынка CPU к концу десятилетия со $120 млрд до $220 млрд.

Администрация Трампа продолжает поддерживать Intel как единственного американского производителя, способного конкурировать с тайваньской TSMC в производстве передовых чипов. В прошлом году правительство США приобрело 10% акций компании, а Лип-Бу Тан впоследствии привлекло многомиллиардные инвестиции от Nvidia и SoftBank, а также объявило о сотрудничестве с Илоном Маском в рамках производственного проекта Terafab. До конца года Intel планирует представить собственный ИИ-ускоритель, а также стремится привлечь к контрактному производству крупных клиентов, в частности Apple, которая сейчас сотрудничает с TSMC.

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