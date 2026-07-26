Рейтинг самых популярных в Украине авто из США (инфографика) Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Ford Escape стал самым популярным в Украине подержанным авто из США

За январь-июнь украинцы приобрели 22,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие автомобили чаще всего привозят из США

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей составляют бензиновые модели — 57% от общего количества.

Также украинцы активно покупали:

электромобили — 22%;

гибридные авто — 13%;

дизельные автомобили — 5%;

автомобили с ГБО — 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составил 6,5 лет.

Самым популярным подержанным «американцем» с пробегом стал Ford Escape.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Ранее Finance.ua писал , что в первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль китайского производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие авто уменьшился на 19%, причем спад зафиксирован как среди новых, так и подержанных машин.

Лидером среди новых легковушек китайского производства стал BYD Sea Lion 06, а среди подержанных — BYD Song L.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.