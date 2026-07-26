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Рейтинг самых популярных в Украине авто из США (инфографика)

Технологии&Авто
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Ford Escape стал самым популярным в Украине подержанным авто из США
Ford Escape стал самым популярным в Украине подержанным авто из США
За январь-июнь украинцы приобрели 22,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие автомобили чаще всего привозят из США

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей составляют бензиновые модели — 57% от общего количества.
Также украинцы активно покупали:
  • электромобили — 22%;
  • гибридные авто — 13%;
  • дизельные автомобили — 5%;
  • автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составил 6,5 лет.
Самым популярным подержанным «американцем» с пробегом стал Ford Escape.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
Ранее Finance.ua писал, что в первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль китайского производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие авто уменьшился на 19%, причем спад зафиксирован как среди новых, так и подержанных машин.
Лидером среди новых легковушек китайского производства стал BYD Sea Lion 06, а среди подержанных — BYD Song L.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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