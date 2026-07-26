ТОП-10 бестселлеров на европейском рынке новых авто
- Tesla Model Y — 32685 ед.;
- Dacia Sandero — 25357 ед;
- Renault Clio — 21200 ед.;
- Volkswagen T-Roc — 19318 ед.;
- Peugeot 208 — 19266 ед.;
- Volkswagen Golf — 18110 ед;
- Toyota Yaris Cross — 16900 ед.;
- Opel Corsa — 16400 ед.;
- Citroën C3 — 15800 ед.;
- Nissan Qashqai — 15200 ед.
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