ТОП-10 бестселлеров на европейском рынке новых авто Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых авто

Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых авто. Электрокроссовер обошел традиционные бензиновые бестселлеры, такие как Dacia Sandero и Renault Clio.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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По итогам июня 2026 г. на рынках Европы (страны ЕС, ЕАСТ и Великобритания) было реализовано 32 685 электромобилей Tesla Model Y.

Этому способствовал рост европейского рынка электромобилей и стратегическое снижение цен компанией Tesla.

ТОП-10 моделей в Европе в июне 2026 года:

Tesla Model Y — 32685 ед.;

Dacia Sandero — 25357 ед;

Renault Clio — 21200 ед.;

Volkswagen T-Roc — 19318 ед.;

Peugeot 208 — 19266 ед.;

Volkswagen Golf — 18110 ед;

Toyota Yaris Cross — 16900 ед.;

Opel Corsa — 16400 ед.;

Citroën C3 — 15800 ед.;

Nissan Qashqai — 15200 ед.

Несмотря на триумф Tesla в июне, Dacia Sandero остается самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам I полугодия. Sandero опережает Model Y примерно на 4 тыс. ед.

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