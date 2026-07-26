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ТОП-10 бестселлеров на европейском рынке новых авто

Технологии&Авто
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Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых авто
Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых авто
Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых авто. Электрокроссовер обошел традиционные бензиновые бестселлеры, такие как Dacia Sandero и Renault Clio.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По итогам июня 2026 г. на рынках Европы (страны ЕС, ЕАСТ и Великобритания) было реализовано 32 685 электромобилей Tesla Model Y.
Этому способствовал рост европейского рынка электромобилей и стратегическое снижение цен компанией Tesla.
ТОП-10 моделей в Европе в июне 2026 года:
  • Tesla Model Y — 32685 ед.;
  • Dacia Sandero — 25357 ед;
  • Renault Clio — 21200 ед.;
  • Volkswagen T-Roc — 19318 ед.;
  • Peugeot 208 — 19266 ед.;
  • Volkswagen Golf — 18110 ед;
  • Toyota Yaris Cross — 16900 ед.;
  • Opel Corsa — 16400 ед.;
  • Citroën C3 — 15800 ед.;
  • Nissan Qashqai — 15200 ед.
Несмотря на триумф Tesla в июне, Dacia Sandero остается самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам I полугодия. Sandero опережает Model Y примерно на 4 тыс. ед.
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕвропа
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