Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед 26.07.2026, 01:11 — Технологии&Авто

Электровелосипед от Volkswagen появится в конце 2026 года, Фото: Volkswagen

Технологические гиганты все чаще создают гибриды, чтобы удовлетворить пожелания потребителей. В этот раз Volkswagen представил свой первый инновационный электровелосипед Sport eBike. Новинка, созданная в коллаборации с известным разработчиком премиум-байков N Plus. Он уже получил статус первого в мире полностью «умного» электровелосипеда.

Об этом пишет SmartBike

27-килограммовая машина оснащена топовым двигателем Yamaha, автоматическим задним радаром и поддержкой умных очков дополненной реальности.

Его создал немецкий автомобильный гигант и компания, специализирующаяся на разработке премиальных велосипедов для брендов Formula 1 и автопроизводителей.

Характеристики нового электровелосипеда Volkswagen Sport eBike

Его главные фишки — обеспечение безопасности в городском потоке с помощью экосистемы гаджетов. Новинка оснащена задним радаром, анализирующим пространство сзади.

Как только в «слепой зоне» появляется автомобиль или другое препятствие, автоматически включается камера заднего вида, которая транслирует живое изображение на дисплей руля или смартфон.

Велосипед оснащен задним радаром, анализирующим пространство сзади

К велосипеду можно подключить очки, которые дают навигационные подсказки, стрелки поворотов и предупреждают об опасности.

А еще водителям предлагают синхронизировать умный шлем с велосипедом. Он действует как дополнительная светооптика, имея светодиодные сигналы. Они повторяют повороты или загораются во время торможения, поэтому велосипедист будет заметен в темное время суток.

Водителям предлагают синхронизировать умный шлем с велосипедом

Велосипед содержит мощный японский мотор Yamaha PW-X3 с крутящим моментом до 85 Нм. Подобная мощность используется для крутых подъемов.

Батарея встроена в раму и имеет емкость 490 Вт·ч. Разработчики объяснили, что при желании можно установить дополнительный аккумулятор на 814 Вт·ч на багажник, но тогда нарушится баланс.

Новинка обладает надежной 9-скоростной системой Shimano Cues, разработанной специально для повышенных нагрузок на электробайках. Остановка плавная благодаря гидравлическим дисковым тормозам от Tektro.

В темное время велосипедист может включать передние фары повышенной мощности (100 люкс), также светящиеся логотипы Volkswagen спереди и сзади рамы.

Стоимость электровелосипеда — около 4 тысяч евро

Стоит базовый электровелосипед около 4 тысячи евро (204 115 тыс. гривен).

Но все комплектующие продаются отдельно:

смарт-очки — 499 евро (25 600 — 25 700 грн),

умный шлем — 499 евро (25 600 — 25 700 грн),

дополнительный аккумулятор на 814 Вт·ч — 848 евро (43 500 — 43 700 грн).

То есть, итого такой байк обойдется в 5 845 евро (300 000 гривен).

Официальная продажа будет открыта в конце 2026 года.

В компании заинтересовали: те, кто сделает предзаказ, получит систему камеры заднего обзора в подарок (бесплатно).

Эксперты NotebookCheck уже проанализировали начинку байка и обнаружили слабые места.

В частности, из-за разряженного телефона или сбоя в приложении, водитель может оказаться в сложной ситуации. Если установить дополнительный аккумулятор (более 4 кг), то пользоваться 32-килограммовым байком станет очень неудобно. Также критикуют стоимость электробайка.

Мета По материалам:

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