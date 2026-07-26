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Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед

Технологии&Авто
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Электровелосипед от Volkswagen появится в конце 2026 года
Электровелосипед от Volkswagen появится в конце 2026 года, Фото: Volkswagen
Технологические гиганты все чаще создают гибриды, чтобы удовлетворить пожелания потребителей. В этот раз Volkswagen представил свой первый инновационный электровелосипед Sport eBike. Новинка, созданная в коллаборации с известным разработчиком премиум-байков N Plus. Он уже получил статус первого в мире полностью «умного» электровелосипеда.
Об этом пишет SmartBike.
27-килограммовая машина оснащена топовым двигателем Yamaha, автоматическим задним радаром и поддержкой умных очков дополненной реальности.
Его создал немецкий автомобильный гигант и компания, специализирующаяся на разработке премиальных велосипедов для брендов Formula 1 и автопроизводителей.

Характеристики нового электровелосипеда Volkswagen Sport eBike

Его главные фишки — обеспечение безопасности в городском потоке с помощью экосистемы гаджетов. Новинка оснащена задним радаром, анализирующим пространство сзади.
Как только в «слепой зоне» появляется автомобиль или другое препятствие, автоматически включается камера заднего вида, которая транслирует живое изображение на дисплей руля или смартфон.
Велосипед оснащен задним радаром, анализирующим пространство сзади
Велосипед оснащен задним радаром, анализирующим пространство сзади
К велосипеду можно подключить очки, которые дают навигационные подсказки, стрелки поворотов и предупреждают об опасности.
А еще водителям предлагают синхронизировать умный шлем с велосипедом. Он действует как дополнительная светооптика, имея светодиодные сигналы. Они повторяют повороты или загораются во время торможения, поэтому велосипедист будет заметен в темное время суток.
Водителям предлагают синхронизировать умный шлем с велосипедом
Водителям предлагают синхронизировать умный шлем с велосипедом
Велосипед содержит мощный японский мотор Yamaha PW-X3 с крутящим моментом до 85 Нм. Подобная мощность используется для крутых подъемов.
Батарея встроена в раму и имеет емкость 490 Вт·ч. Разработчики объяснили, что при желании можно установить дополнительный аккумулятор на 814 Вт·ч на багажник, но тогда нарушится баланс.
Новинка обладает надежной 9-скоростной системой Shimano Cues, разработанной специально для повышенных нагрузок на электробайках. Остановка плавная благодаря гидравлическим дисковым тормозам от Tektro.
В темное время велосипедист может включать передние фары повышенной мощности (100 люкс), также светящиеся логотипы Volkswagen спереди и сзади рамы.
Стоимость электровелосипеда — около 4 тысяч евро
Стоимость электровелосипеда — около 4 тысяч евро
Стоит базовый электровелосипед около 4 тысячи евро (204 115 тыс. гривен).
Но все комплектующие продаются отдельно:
  • смарт-очки — 499 евро (25 600 — 25 700 грн),
  • умный шлем — 499 евро (25 600 — 25 700 грн),
  • дополнительный аккумулятор на 814 Вт·ч — 848 евро (43 500 — 43 700 грн).
То есть, итого такой байк обойдется в 5 845 евро (300 000 гривен).
Официальная продажа будет открыта в конце 2026 года.
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед
В компании заинтересовали: те, кто сделает предзаказ, получит систему камеры заднего обзора в подарок (бесплатно).
Эксперты NotebookCheck уже проанализировали начинку байка и обнаружили слабые места.
В частности, из-за разряженного телефона или сбоя в приложении, водитель может оказаться в сложной ситуации. Если установить дополнительный аккумулятор (более 4 кг), то пользоваться 32-килограммовым байком станет очень неудобно. Также критикуют стоимость электробайка.
По материалам:
Мета
Volkswagen
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