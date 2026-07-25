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Nissan рассекретил гибридный минивэн Elgrand с двумя электромоторами (фото)

Технологии&Авто
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Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Японский автопроизводитель полностью рассекретил гибридный минивэн Nissan Elgrand. Новинка получила безрамочную радиаторную решетку с рисунком «в клетку», которая визуально соединена с головной оптикой, при этом фары соединены светодиодной полоской.
Об этом пишет Autogeek.
Nissan Elgrand четвертого поколения может иметь как однотонную, так и двухцветную окраску кузова, еще ему достались оригинальные 18-дюймовые колесные диски, стандартные внешние зеркала с повторителями поворотников, обычные дверные ручки.
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
Корму украсили изогнутым спойлером со стоп-сигналом, а также «монофонарем», проходящим через всю ширину кормф, причем его световой рисунок перекликается с узором радиаторной решетки нового минивэна.
Интерьер Nissan Elgrand
Интерьер Nissan Elgrand
Габаритная длина «четвертого» Elgrand равна 4995 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1970/1975 мм в зависимости от версии.
Новый салон Elgrand оформлен в актуальном фирменном стиле марки. Перед водителем находится новый двухспицевой руль с физическими кнопками. Модель снабдили креслами с оттоманками на втором ряду и акустикой с 22 динамиками.
Интерьер Nissan Elgrand
Интерьер Nissan Elgrand
Nissan Elgrand четвертого поколения оснащается гибридной установкой e-Power третьего поколения и полноприводной системой e-4orce.
Интерьер Nissan Elgrand
Интерьер Nissan Elgrand
В состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор ZR15DDTe мощностью 140 л.с., работающий в тандеме с двумя электродвигателями (мощность переднего — 205 л.с., заднего — 136 л.с.), а также генератором, инвертором, редуктором и коробкой.
Nissan Elgrand
Nissan Elgrand
По материалам:
Autogeek
АвтоГибрид
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