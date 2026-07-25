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Какие китайские авто покупают украинцы

Технологии&Авто
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BYD Sea Lion 06 стал самой популярной новой легковушкой из КНР
BYD Sea Lion 06 стал самой популярной новой легковушкой из КНР
В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль китайского производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие авто уменьшился на 19%, причем спад зафиксирован как среди новых, так и подержанных машин.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из общего количества приобретенных автомобилей новыми были 4932 (на 17% меньше, чем в прошлом году), а подержанными — 959 автомобилей (продажи сократились на 29%).
Электромобили остаются самыми популярными среди автомобилей, ввезенных из Китая, однако их доля снизилась с 85% в первом полугодии 2025 года до 52% в этом году.
В то же время, на гибридные модели пришлось 25% импорта, на бензиновые — 19%, а на дизельные — 4%.

Самые популярные новые и б/у автомобили

Лидером среди новых легковушек китайского производства стал BYD Sea Lion 06 — украинцы приобрели 491 такой автомобиль.
В пятерку самых популярных новых китайских легковушек также попали:
  • BYD Leopard 3 — 421 авто;
  • BYD Song L — 263 авто;
  • Zeekr 001 — 229 авто;
  • Chery Tiggo 4 — 211 авто.
Среди подержанных авто из КНР больше украинцы покупали BYD Song L — 95 ед.
Лидеры среди подержанных легковушек из Китая:
  • Buick Envision — 76 авто;
  • BYD Song Plus — 56 авто;
  • BYD Sea Lion 05 — 46 авто;
  • Toyota Corolla Cross — 44 авто.
До этого Finance.ua отмечал, что второй квартал 2026 года стал успешным для сегмента гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). На фоне адаптации рынка электромобилей к новым налоговым условиям спрос на бензо-электрические модели существенно вырос. Всего за второй квартал в Украине было зарегистрировано почти 17 тыс. новых и подержанных гибридных автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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