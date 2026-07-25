Tesla представила детский беговел за $225 (фото) 25.07.2026, 02:08 — Технологии&Авто

Tesla представил детский велобег за $225

Tesla презентовала детский беговел за $225 для малышей от 2 до 5 лет. Здесь нет никаких моторов или педалей. Конструкция максимально проста: ребенок должен двигаться, перебирая ногами по земле.

Об этом сообщает Engadget.

Беговел имеет легкую магниевую раму белого цвета, черное сиденье с возможностью регулировки в пяти положениях, инструменты для складывания, надпись Tesla на боковине и фирменный логотип «Т» спереди.

Модель рассчитана на малышей весом до 35 кг и с длиной ног менее 33 см.

Tesla уже создавала несколько товаров для детей, в том числе квадроцикл Cyberquad ATV за $1900, который впоследствии отозвали из-за нарушений стандартов безопасности для детского транспорта.

Возможно, фанаты Tesla на самом деле стремятся к фирменному электровелосипеду и готовы переплачивать, чтобы его получить.

Этот велобег является одним из самых дорогих в своем сегменте: дороже стоят лишь несколько моделей (например, Woom 1, имеющий хотя бы тормоза), тогда как большинство аналогов на рынке стоят менее $100.

Несмотря на это, согласно сайту компании, все новинки уже полностью распроданы.

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