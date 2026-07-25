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Toyota и BMW испытывают бензин из растительных органических отходов

Технологии&Авто
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Успех испытаний позволит топливу получить сертификацию для широкого применения в странах ЕС.
Успех испытаний позволит топливу получить сертификацию для широкого применения в странах ЕС.
Toyota, BMW и Bosch приступили к совместным испытаниям нового вида автомобильного топлива, изготовленного из органических растительных отходов. В рамках шестимесячного эксперимента 20 серийных автомобилей будут использовать биотопливо Nexa 95, разработанное испанской энергетической компанией Repsol. Тесты проходят в Испании, где это уже доступно на отдельных автозаправочных станциях.
Об этом пишет «Корреспондент».

Что известно о новом топливе

По данным участников проекта, использование Nexa 95 позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 70% по сравнению с обычным бензином.
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При этом топливо не нуждается в изменениях в конструкции двигателя или топливной системы, поэтому его можно использовать в современных серийных бензиновых автомобилях.
В отличие от синтетических экологических топлив, производимых путем сочетания углеродных соединений с водородом, полученным с помощью электролиза воды, Nexa 95 является биотопливом органического происхождения.
Его производят из растительного сырья, а выбросы CO2 при сгорании компенсируются углеродом, который растения поглотили из атмосферы в процессе своего роста.
В испытаниях принимают участие автомобили Toyota и BMW, в то время как Bosch обеспечивает систему мониторинга работы двигателей и топливной аппаратуры.
Основной целью проекта является проверка долгосрочного влияния нового топлива на силовые агрегаты, уровень расхода топлива и реальные показатели выбросов без внесения технических изменений в автомобили.
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Эксперимент начался в июле 2026 года. В течение шести месяцев все 20 автомобилей будут эксплуатироваться исключительно на Nexa 95.
Производство нового биотоплива организовано на предприятии Repsol в Картахене. В настоящее время завод способен выпускать до 250 тысяч тонн продукции в год, а к 2028 году компания планирует увеличить производственные мощности до 800 тысяч тонн.
Если результаты испытаний подтвердят эффективность и безопасность использования Nexa 95, топливо может получить сертификацию для широкого применения в странах Европейского Союза.
Это позволит снизить углеродный след существующего автопарка с двигателями внутреннего сгорания без необходимости массового перехода на электромобили.
По материалам:
Корреспондент.net
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