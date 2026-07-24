Где в Украине покупают больше всего электроавто
По данным Укравтопрома, в I полугодии украинский автопарк пополнили 15 221 авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 2098 ед. (93% б/у);
- город Киев — 1632 ед. (57% б/у);
- Киевская обл. — 1234 ед. (73% б/у);
- Волынская обл. — 1043 ед. (97% б/у);
- Днепропетровская обл. — 1006 ед. (73% б/у).
Новые авто
В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:
▫️ BYD Leopard 3 — в Киеве, Днепропетровской обл. и на Волыни;
BYD Sea Lion 06 EV — во Львовской и Киевской областях
Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей: TESLA Model Y — в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской обл.
Мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае.
Ранее мы говорилось, что по доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%. Второе место занимает Амстердам с 14%.
Далее расположились:
- Лондон — 6%;
- Париж — 5%;
- Берлин — 4%;
- Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.
Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города. Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%). В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.
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