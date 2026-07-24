Где в Украине покупают больше всего электроавто Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Где в Украине покупают больше всего электроавто

15 221 авто на электротяге (BEV). По данным Укравтопрома , в I полугодии украинский автопарк пополнилиавто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 2098 ед. (93% б/у);

город Киев — 1632 ед. (57% б/у);

Киевская обл. — 1234 ед. (73% б/у);

Волынская обл. — 1043 ед. (97% б/у);

Днепропетровская обл. — 1006 ед. (73% б/у).

Новые авто

В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:

▫️ BYD Leopard 3 — в Киеве, Днепропетровской обл. и на Волыни;

BYD Sea Lion 06 EV — во Львовской и Киевской областях

Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей: TESLA Model Y — в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской обл.

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Мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.

Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае.

Ранее мы говорилось , что по доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%. Второе место занимает Амстердам с 14%.

Далее расположились:

Лондон — 6%;

Париж — 5%;

Берлин — 4%;

Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.

Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города. Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%). В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.

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