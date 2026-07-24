0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине покупают больше всего электроавто

Технологии&Авто
58
Где в Украине покупают больше всего электроавто
Где в Украине покупают больше всего электроавто
По данным Укравтопрома, в I полугодии украинский автопарк пополнили 15 221 авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
  • Львовская область — 2098 ед. (93% б/у);
  • город Киев — 1632 ед. (57% б/у);
  • Киевская обл. — 1234 ед. (73% б/у);
  • Волынская обл. — 1043 ед. (97% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 1006 ед. (73% б/у).

Новые авто

В части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:
▫️ BYD Leopard 3 — в Киеве, Днепропетровской обл. и на Волыни;
BYD Sea Lion 06 EV — во Львовской и Киевской областях
Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей: TESLA Model Y — в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской обл.
Читайте также
Мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае.
Ранее мы говорилось, что по доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%. Второе место занимает Амстердам с 14%.
Далее расположились:
  • Лондон — 6%;
  • Париж — 5%;
  • Берлин — 4%;
  • Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.
Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города. Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%). В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems