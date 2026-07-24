Японская компания запустила шины без воздуха в производство Сегодня 02:07 — Технологии&Авто

Японская компания Bridgestone после 18 лет разработок запустила в серийное производство безвоздушные шины AirFree, уже официально допущенные к движению на дорогах общего пользования в Японии, сообщает издание PiataAuto.md.

Идея шин без воздуха не нова — концепты подобных конструкций за последние 20 лет демонстрировали практически все крупные производители. Главное преимущество таких шин состоит в том, что они физически не могут получить прокол или спустить. Впрочем, до серийного производства легковых автомобильных шин этого типа пока никто не доходил.

Первой компанией, показавшей концепт безвоздушных шин со спицами из полиуретана, еще в 2005 году была Michelin. В 2012 году французский производитель даже запустил их в производство — правда, только для небольшой строительной техники. Bridgestone приступила к разработке собственной версии в 2008 году, а впервые публично представила ее в 2011-м.

Новые шины нельзя установить на обычные диски — для них требуются специальные джанты и специально адаптированные автомобили, отмечают обозреватели. Первыми их получат коммерческие автопарки японского города Хигасиоми, а также небольшие электрокары, похожие на удлиненные гольф-кары, которые используются в качестве общественного транспорта для пожилых людей.

Как стало известно, главная проблема шин AirFree — их плохая стойкость к боковым нагрузкам. Они уязвимы к центробежной силе, из-за чего прохождение поворотов становится серьезным вызовом. Поэтому автомобили, оснащенные такими шинами, ограничены максимальной скоростью всего 20 км/ч. Если бы водитель попытался войти в поворот на скорости 70 км/ч, гибкие ламели шины сместились бы в одну сторону, а диск мог бы коснуться асфальта.

Bridgestone пока не заявляет о планах повысить допустимую скорость — лишь выражает желание на будущее. Причина в конструкции: гибкие ламели, на которых держится шина, ограничивают способность поглощать неровности дороги, управляемость автомобиля, а также надежность экстренного торможения.

Шины изготовлены из резиновой смеси с добавлением переделанного пластика. Синий цвет выбран не случайно — он обеспечивает лучшую видимость на дороге, а сама шина обладает легким флуоресцентным эффектом в темное время суток.

Специалисты отмечают, что единственная область, где эта технология действительно раскрывает свой потенциал — это космические луноходы и марсоходы, которые готовят для будущих миссий на Луну и Марс. В обычном повседневном использовании шины с ограничением в 20 км/ч пока выглядят скорее интересной, чем практическим решением.

УНІАН По материалам:

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