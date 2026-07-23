Изменение правил работы водителей (какие штрафы) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Изменение правил работы водителей (какие штрафы)

В Украине предлагается обновить правила работы водителей и автомобильных перевозчиков.

Такой законопроект предусматривает новые требования к организации рабочего времени, отдыху и использованию тахографов, пишет uamotors.

Документ также вводит понятие «мобильный работник» и «самозанятый водитель», а за нарушение устанавливает штрафы до 17 000 гривен.

Что предусматривается

Согласно проекту, самозанятыми водителями можно считать ФЛП, которые самостоятельно перевозят пассажиров или грузы за вознаграждение и не находятся в трудовых отношениях.

Мобильными работниками определят водителей и других членов экипажа транспортных средств, работа которых связана с постоянными поездками. Для них планируется ввести четкие правила учета рабочего времени и отдыха.

Усиливается ответственность перевозчиков

За отсутствие обязательного тахографа или использование средств для подделки данных предлагается штраф 17 000 грн,

за неисправный тахограф — 8 500 грн.

Такие же санкции предусмотрены за непредоставление или предоставление ложной информации о рабочем времени водителей, а также за нарушение режима труда и отдыха.

Отдельно предлагается ограничить ночную работу водителей: она не должна превышать 10 часов в сутки.

За превышение установленных норм или чрезмерную продолжительность рабочей недели предусмотрены штрафы от 1 700 до 8 500 гривен.

Если закон будет принят, он вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, а за это время правительство должно утвердить новые правила организации труда и отдыха водителей.

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