По данным издания, срок аренды для iPhone и Apple Watch будет составлять 24 месяца, а для Mac и iPad — до 36 месяцев. Пользователи смогут досрочно выкупить устройство, оставить его после завершения выплат или же перейти на новую модель до завершения действия договора.
Фактически, компания отказывается от нынешних программ финансирования, а также программы iPhone Upgrade, где планируют прекратить регистрацию новых участников. В отличие от старых программ, гарантия Apple Care+ не будет входить в ежемесячный платеж — ее придется оплачивать отдельно.
Финансовым партнером в лизинге для Apple выступает сервис отложенных платежей Klarna, а оформление будет предусматривать только «мягкую» проверку кредитной истории. В то же время, программа Apple Upgrade не будет распространяться на некоторые бюджетные модели, в частности iPhone 16, Apple Watch SE, базовый iPad и MacBook Neo.
Компания стремится смягчить эффект от роста цен
Очевидно, компания из Купертино стремится смягчить эффект от роста цен на технику, связанный с удорожанием компонентов, прежде всего памяти через ИИ-бум. Низкий ежемесячный платеж должен стимулировать продажи и упростить регулярное обновление пользователей.
Первоначально Apple Upgrade запустят в США с доступностью как в розничных магазинах, так и в онлайне. Информации о реализации программы в других странах пока нет, а представитель компании отказался от комментариев.