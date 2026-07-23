Apple запускает аренду iPhone, iPad и Mac с правом выкупа — Bloomberg 23.07.2026, 00:50 — Технологии&Авто

Apple запускает аренду iPhone, iPad и Mac с правом выкупа — Bloomberg

С 28 июля Apple планирует запустить программу лизинга Apple Upgrade для iPhone, Apple Watch iPad и Mac, которая позволит пользователям взять в аренду устройства с правом дальнейшего выкупа.

Как отмечает Bloomberg, первоначально сервис будет реализован в США, где компания объединилась с Klarna, предлагающей услуги отложенных платежей.

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Условия аренды

По данным издания, срок аренды для iPhone и Apple Watch будет составлять 24 месяца, а для Mac и iPad — до 36 месяцев. Пользователи смогут досрочно выкупить устройство, оставить его после завершения выплат или же перейти на новую модель до завершения действия договора.

Фактически, компания отказывается от нынешних программ финансирования, а также программы iPhone Upgrade, где планируют прекратить регистрацию новых участников. В отличие от старых программ, гарантия Apple Care+ не будет входить в ежемесячный платеж — ее придется оплачивать отдельно.

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Финансовым партнером в лизинге для Apple выступает сервис отложенных платежей Klarna, а оформление будет предусматривать только «мягкую» проверку кредитной истории. В то же время, программа Apple Upgrade не будет распространяться на некоторые бюджетные модели, в частности iPhone 16, Apple Watch SE, базовый iPad и MacBook Neo.

Компания стремится смягчить эффект от роста цен

Очевидно, компания из Купертино стремится смягчить эффект от роста цен на технику, связанный с удорожанием компонентов, прежде всего памяти через ИИ-бум. Низкий ежемесячный платеж должен стимулировать продажи и упростить регулярное обновление пользователей.

Первоначально Apple Upgrade запустят в США с доступностью как в розничных магазинах, так и в онлайне. Информации о реализации программы в других странах пока нет, а представитель компании отказался от комментариев.

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