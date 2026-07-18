Apple может поднять цены на iPhone 18 Pro Max сразу на $200: последствия кризиса памяти Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Apple iPhone 18 Pro Max стане дорожчим у виробництві

Apple может пересмотреть цены на серию смартфонов iPhone 18 Pro. При этом наибольшее удорожание, по прогнозам аналитиков, коснется моделей с большим объемом памяти. Причиной называют значительный рост себестоимости их производства.

Об этом пишет notebookcheck.

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По данным аналитиков JP Morgan, производство базовой версии Apple iPhone 18 Pro подорожает примерно на 5%. Ожидаемая себестоимость модели составит около $540. Для сравнения, в качестве базы для расчетов аналитики используют iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти.

Специалисты считают, что Apple частично компенсирует удорожание оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND благодаря разным мерам по сокращению производственных затрат.

В то же время, аналитики Counterpoint Research прогнозируют значительно больший рост себестоимости моделей с большим объемом встроенного хранилища.

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По их оценкам производство Apple iPhone 18 Pro Max с 1 ТВ памяти будет стоить примерно на $300 дороже, чем производство iPhone 17 Pro Max. Для будущей версии с 2 ТВ памяти разница может оказаться еще больше.

Counterpoint Research отмечает, что главными факторами подорожания станут новый процессор Apple A20 Pro, усовершенствованные камеры, а также более высокая стоимость оперативной и флэш-памяти. В то же время большинство других компонентов, включая дисплей, по прогнозам, будут стоить немного дешевле, чем в предыдущем поколении.

Чтобы компенсировать увеличение расходов, по мнению аналитиков, Apple может повысить цену iPhone 18 Pro Max в среднем на $200. При этом модели с большим объемом памяти могут подорожать еще больше.

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Для сравнения, сейчас Apple iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ памяти стоит $1199, в то время как топовая конфигурация с 2 ТБ накопителя оценивается в $1999.

Несмотря на возможное повышение цен, аналитики ожидают, что доходность Apple все равно снизится по сравнению с предыдущим годом, поскольку рост производственных затрат опережает потенциальное удорожание смартфонов.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, больше всего изменения ощутят покупатели старших конфигураций iPhone 18 Pro Max. Именно модели с большим объемом памяти могут получить наиболее ощутимое повышение цен из-за кризиса на рынке чипов памяти и роста стоимости ключевых компонентов.

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