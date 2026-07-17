Volkswagen представил самый доступный электрокроссовер (фото, видео)

Немецкий автоконцерн Volkswagen, который сейчас переживает не лучшие времена, все же не отстает от трендов и представил свое новое электродетище — компактный бюджетный внедорожникID. Кросс.
Производитель обещает премиальные функции и усовершенствованный дизайн по стартовой цене 28 000 евро ($32 000), сообщает Carscoops.
Характеристики автомобиля
Пятиместный внедорожник, который появится в Европе уже осенью, имеет длину чуть более 4150 мм от передней до задней части и колесную базу 2601 мм, что делает его конкурентом Kia EV2 и Renault 4 по компактности.
В зависимости от комплектации покупатели могут заказать матричные светодиодные фары, панорамную стеклянную крышу, адаптивный круиз-контроль и аудиосистему Harman Kardon с 10 динамиками.
Силовая установка и запас хода
Вниманию покупателей предлагаются два варианта аккумуляторного блока и три варианта мощности.
Все они оснащены одним электродвигателем, приводящим в движение передние колеса. Базовая версия совмещает в себе электродвигатель мощностью 114 л.с. (116 PS/85 кВт) с аккумулятором емкостью 37 кВт⋅час.
В более дорогих комплектациях установлен двигатель мощностью 133 л.с. (136 PS/99 кВт) с той же батареей, а также есть версия мощностью 208 л.с. (211 PS/155 кВт) в сочетании с более емким блоком на 52 кВт⋅час.
Прогнозируемый запас хода по циклу WLTP — до 436 км, что больше, чем у EV2 (452 км) и Renault 4 (398 км). Если использовать базовый 37-киловаттный аккумулятор VW, запас хода уменьшится до 316 км.