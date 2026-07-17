Volkswagen представил самый доступный электрокроссовер (фото, видео) Сегодня 03:53 — Технологии&Авто

Volkswagen ID. Cross

Немецкий автоконцерн Volkswagen, который сейчас переживает не лучшие времена, все же не отстает от трендов и представил свое новое электродетище — компактный бюджетный внедорожник ID. Кросс.

Производитель обещает премиальные функции и усовершенствованный дизайн по стартовой цене 28 000 евро ($32 000), сообщает Carscoops.

Характеристики автомобиля

Пятиместный внедорожник, который появится в Европе уже осенью, имеет длину чуть более 4150 мм от передней до задней части и колесную базу 2601 мм, что делает его конкурентом Kia EV2 и Renault 4 по компактности.

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В отличие от своих «конкурентов», ID. Cross может похвастаться просторным салоном как для пассажиров, так и багажа.

За задними сиденьями внедорожника расположен багажный отсек объемом 475 литров, а также удобный передний багажник объемом 25 литров.

Интерьер

Что касается интерьера ID. Cross, то он заимствован у ID. Polo, использующий ту же платформу MEB+, что и Cupra Raval и Skoda Epiq.

Большая часть поверхности приборной панели обшита тканью премиум-класса, а на руле и консоли под 12,9-дюймовым информационно-развлекательным экраном есть настоящие физические кнопки.

В комплекте опционные передние сиденья с 12-позиционной электрорегулировкой и встроенными программами массажа.

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В зависимости от комплектации покупатели могут заказать матричные светодиодные фары, панорамную стеклянную крышу, адаптивный круиз-контроль и аудиосистему Harman Kardon с 10 динамиками.

Силовая установка и запас хода

Вниманию покупателей предлагаются два варианта аккумуляторного блока и три варианта мощности.

Все они оснащены одним электродвигателем, приводящим в движение передние колеса. Базовая версия совмещает в себе электродвигатель мощностью 114 л.с. (116 PS/85 кВт) с аккумулятором емкостью 37 кВт⋅час.

В более дорогих комплектациях установлен двигатель мощностью 133 л.с. (136 PS/99 кВт) с той же батареей, а также есть версия мощностью 208 л.с. (211 PS/155 кВт) в сочетании с более емким блоком на 52 кВт⋅час.

Прогнозируемый запас хода по циклу WLTP — до 436 км, что больше, чем у EV2 (452 ​​км) и Renault 4 (398 км). Если использовать базовый 37-киловаттный аккумулятор VW, запас хода уменьшится до 316 км.

Что касается показателей зарядки, то меньший аккумулятор поддерживает подзарядку постоянным током мощностью до 90 кВт, тогда как больший аккумулятор увеличивает эту мощность до 105 кВт.

Как утверждает производитель, зарядка от 10 до 80% должна длиться около 24 минут при идеальных условиях.

В автомобиле также предусмотрена функция подзарядки от аккумулятора, позволяющая владельцам заряжать внешние устройства от аккумулятора.

Фокус По материалам:

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